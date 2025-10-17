「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

滝沢さんは「紙パックをリサイクルに出している方だけがこれを見ています」と切り出し、ある画像を投稿。それは、紙パックの飲み口と逆側を開いたもので、そこには「リサイクルありがとう。」といったメッセージが隠されています。









滝沢さんは「リサイクルをしようとしないと飲み口とは逆の口を開けることないので、見る機会がありませんが、ニクい演出があります」と綴り、「スーパーや古紙の日に出すとトイレットペーパーになりますよ！」とリサイクルを呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じてごみの分別に関する豆知識を発信し、啓発活動に努めています。









※リサイクルの方法は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体の指示をご確認ください。

