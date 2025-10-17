°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¡¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤Ë¡È¶¦Æ®¡É¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖËÍ¤Ï¸ºÀÇ¤ÎÀ¯ºö¤È¤«»¿À®¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤¬Ï¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤ÈÏÃ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ø¤â¡ÖËÍ¤Ï¸ºÀÇ¤ÎÀ¯ºö¤È¤«»¿À®¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò´Þ¤àÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤òÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£Ï¢Î©¤¬ÁÈ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ì±¤È°Ý¿·¤À¤±¤Ç¤Ï½°±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹â»Ô»á¤Î¹ÔÆ°¤ËµÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¹Í¤¨Êý¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¹Í¤¨Êý¤â¶á¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â£±£·£¸Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤«¼Â¸½¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤¿¤é¡×¤ÈµÈÂ¼»á¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬ÁÈ¤á¤Ð²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤¯¡£¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¸ºÀÇ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¬¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÌóÂ«¤·¤¿£±£·£¸Ëü±ß¤Î½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ê¤¤í¤¦¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£µÆü¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡ÖÆóËçÀå¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ»ÄÇ°¡×¡Ö¼«Ì±¤È¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÊÌ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°Ý¿·¤¬ÆóËçÀå¤À¤È¤«¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾ÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤ê¼«Ê¬¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÌóÂ«¤·¤¿À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£Í£Ã¤Î±©Ä»¿µ°ì¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¸ºÀÇ¤ÎÀ¯ºö¤È¤«»¿À®¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈÂ¼»á¡£¡ÖÆóËçÀå¤È¤«¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤¿¤Ö¤óÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£