西山茉希、ハンバーグメインの手料理公開「見習いたい」「お子さん幸せ」の声
【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの西山茉希が10月16日、自身のInstagramを更新。たくさんのハンバーグをメインにした手料理を公開した。
【写真】西山茉希「すごく美味しそう」大量の手作りハンバーグ
西山は「＃合挽きハンバーグ」「＃卵納豆」「＃マグロのカルパッチョサラダ」と献立をハッシュタグで記し、「＃西山食堂」とフライパンいっぱいの大量のハンバーグの写真やハンバーグを焼いたりソースを作る動画、マグロと野菜が彩り良く盛り付けられたサラダなどの写真を公開。「ハンバーグは、食べる前から幸せをくれる食べ物です」とハートの絵文字付きで綴った。
この投稿に、ファンからは「お子さん幸せですね」「見習いたい」「すごく美味しそう」「タンパク質たっぷりで栄養満点」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西山茉希「すごく美味しそう」大量の手作りハンバーグ
◆西山茉希、手作りハンバーグをメインにした食事公開
西山は「＃合挽きハンバーグ」「＃卵納豆」「＃マグロのカルパッチョサラダ」と献立をハッシュタグで記し、「＃西山食堂」とフライパンいっぱいの大量のハンバーグの写真やハンバーグを焼いたりソースを作る動画、マグロと野菜が彩り良く盛り付けられたサラダなどの写真を公開。「ハンバーグは、食べる前から幸せをくれる食べ物です」とハートの絵文字付きで綴った。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お子さん幸せですね」「見習いたい」「すごく美味しそう」「タンパク質たっぷりで栄養満点」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】