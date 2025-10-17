Snow Man岩本照（32）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。自身のことを推すファンについて語った。

この日は「筋トレ男子はあざといのか？」と題してトーク。普段から体を鍛えている岩本は「最近は（鍛えている）部位で褒められても、あんまり僕は」と、トレーニング歴の長さから筋肉を褒められることでうれしくなることがなくなったという。自身が喜ぶ言葉として「『ぶら下がりめっちゃ強くなった？』とか」と明かすと、MCの南海キャンディーズ山里亮太は「SASUKEの控室だけよ」と岩本が出演するTBSのスポーツ特番を挙げてツッコんだ。

この日ともにゲスト出演した指原莉乃が「岩本さんにファンサ（ファンサービス）もらうには、『ぶら下がって』ってうちわが一番いい」と笑うと、岩本は「結構多いです。『焦んないで呼吸して』とか。SASUKEでいう、並走のかけ声みたいなうちわ。『まだ秒数あるよ』みたいな」と苦笑交じりに告白。「よく分かんないうちわが僕のファンは多いですね」と笑った。山里は「センスあるファンいるなあ〜」と感心していた。