リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースは本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨み、3-1で勝利した。3連勝を飾り、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出へ王手をかけた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点で勝利に貢献した。ベッツは試合後、「マジで大きいよ。俺たちは本当に手ごわいチームになる」と復調ぶりを喜んだ。

ドジャースは敵地で2連勝して迎えた本拠地での第3戦。初回に大谷がいきなり右翼線三塁打を放ち、続くベッツのタイムリー二塁打で先制のホームを踏んだ。1-1の同点で迎えた6回に剛腕ミジオロウスキーを攻略し、エドマンが勝ち越しタイムリー。更に相手のミスもあって3-1とリードを広げ、3連勝。2年連続のWS進出へ王手をかけた。

大谷はこのポストシーズン、打率.147という不振の中で迎えた試合だったが、試合後、米放送局「TBS」の試合後番組に出演したベッツは、大谷のプレーに触れ「マジで大きいよ。妻と話していたんだけど、これはマイケル・ジョーダンなしでプレーするブルズのようなものだ。彼を勢いづかせれば、俺たちは本当に手ごわいチームになる」と活躍を喜んだ。

さらに「彼がヒットを打てばどうなるか見ての通りだ。打つとすぐに良いことが起こる。彼は必ずやってくれる。ここぞという時にやってくれるので、俺たちは皆ショウヘイを信頼している」と、力強く語っていた。



（THE ANSWER編集部）