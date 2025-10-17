ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦い、3-1で勝利。このシリーズ3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。2点リードの9回には抑えとして佐々木朗希投手を投入。場内からは「ロウキ・コール」が起こるほどの熱狂で迎えられると、1回無失点でポストシーズン3つ目のセーブを挙げた。試合終了直後にみせた仕草が日本人ファンの胸を熱くしている。

9回は5番手で佐々木がマウンドに立った。佐々木は先頭のボーンを遊ゴロ、続くフリリックを内角高めの直球で詰まらせ遊飛、ダービンからはスプリットで空振り三振を奪い、危なげなく終わらせた。左胸を何度もたたき、気合十分の表情を見せた。

MLB公式Xが実際の映像を公開。日本のファンからは「佐々木朗希の抑えたあとに、自分で自分の胸を叩くやつ好きなのよね」「最後はスプリットで三振！ 胸を叩いて自らを讃える朗希くん」「朗希が胸叩くジェスチャー珍しい？？ 感情表現がオープンになったなーー」「最後空振り三振とった後、胸をトントンって叩くの見て涙出ちゃった」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）