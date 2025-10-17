TWICE、大胆衣装で「ヴィクトリアズ・シークレット」ショー出演「スタイル抜群」「美しくてかっこいい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/10/17】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）、ジヒョ（JIHYO）、ツウィ（TZUYU）、ナヨン（NAYEON）の4人が、10月16日に更新されたグループInstagramに登場。米ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA’S SECRET）」のショーに出演した際の写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】TWICE「ヴィクシー」セクシー衣装での圧巻ステージ
投稿では「TWICE ＆ Victoria’s Secret 最高の夜でした！この特別な瞬間を演出してくれた皆さん、本当にありがとうございました。まさに魔法のようでした」といった意味の英文をつづり、4人の衣装ショットを公開。ミニ丈のボトムスからすらりとした太ももがのぞき、美しいデコルテなどが見えるタイトなファッションに身を包んでいる。
また、同日「ヴィクトリアズ・シークレット」公式Instagramも更新され、4人が圧巻のショーで会場を沸かせる様子を公開。世界から注目が集まるファッション・イベントを華やかに彩った。
この投稿にファンからは「ビジュ強すぎ」「スタイル抜群」「美しくてかっこいい」「足の長さレベチ」など、様々な国から反響が殺到している。（modelpress編集部）
