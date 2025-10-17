17歳の姫野誠がプロ契約を締結

ジェフユナイテッド市原・千葉は10月16日、U-18に所属する姫野誠とプロ契約を締結したと発表した。

SNSでは「ジェフの至宝きた」「ジェフの未来は明るい！」など注目を集めている。

姫野は2008年生まれの17歳。幕張リバティーズを経て、ジェフユナイテッド市原・千葉の下部組織であるU-12、U-15、U-18と一貫して育成を受けてきた。8月22日に二種登録が発表されていたなか、トップチームで新たな一歩を踏み出すことが決まった。9月にはU-17日本代表候補にも選出されるなど、世代別の代表でも活躍を見せてきた。

姫野はクラブ公式サイトを通じて「この度ジェフユナイテッド市原・千葉とプロ契約させていただくことになりました姫野誠です。ずっと目標にしてきたプロサッカー選手をこの歴史あるクラブでスタートできることを嬉しく思います。小学生の頃からお世話になったクラブに恩返しできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」とコメントを発表した。

長年クラブの育成組織で経験を積んだ逸材が高校2年生でプロ契約を勝ち取った。ファンからは「早く試合で見てみたい」「高校生Jリーガー」「いよいよプロ契約！」「ジェフの至宝きた」「高2でプロ契約はアツい！」「これからに期待です！」「ジェフの未来は明るい！」などコメントが寄せられ、17歳の姫野への期待が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）