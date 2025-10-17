映画『おーい、応為』で天才浮世絵師・葛飾北斎を演じた永瀬正敏。その門弟・渓斎英泉（善次郎）は郄橋海人が務めている。今回が初共演となる2人だが、お互いどんな印象を持っているのか。

永瀬：郄橋さんは、テレビで拝見していたとおりの方でした。ついときでも、それを見せずに笑顔でいられる強さがあるのだと思います。撮影中は、僕と応為役の長澤（まさみ）さんが、1対1で格闘技のような芝居をしているところに、ふわりと新しい風を運んでくれて。役柄としても郄橋さんご本人としても、現場をほっとする空気に変えてくれる、とてもありがたい存在でした。

郄橋：永瀬さんとは、クランクイン前の浮世絵の特訓でめてお会いしました。僕がかなり緊張していたので、気さくに話しかけてくださって本当にありがたかったです。永瀬さんが優しく迎えてくださったおかげで、初日から、お互いに描いた絵を見せ合ったりもできたし、撮影中もずっと楽しく過ごすことができました。

そんな郄橋は、本作が念願の時代劇初挑戦。ドラマの演技を見たプロデューサーからの大抜擢だったという。

郄橋：頑張った証しは、誰かがちゃんと見ていてくれるんだなと、感慨深い気持ちでした。長澤さんと永瀬さんとの共演にはプレッシャーもありましたが、自分のこれまでの経験を信じて、善次郎を演じきれたと思います。僕には、浮世絵の技法を学べたことも刺激的で、細かい線や幾何学模様を描く筆遣いの繊細さに圧倒されました。

また、永瀬にとっても、北斎を演じることには「やりがいしかなかった」という。劇中では、全身全霊で絵にのめり込むさまを見事に表現している。

永瀬：長澤さんも郄橋さんも、筆遣いがすごくお上手なんですよ。だから「このままではマズい」と何度も練習を繰り返しました。撮影中、道端に寝転んで絵を描く場面があったんですが、そのとき描いた亀が自分史上最高の出来でした。浮世絵の先生方もほめてくださったんですが、完成版ではまるまるカットされています（笑）。ただ、北斎と応為の父娘関係を描くうえで、必要なシーンではないと判断された大森（立嗣）監督のセンスはさすがだと思いました。

最後に、2人の共通点であるアート活動についても話を聞いた。永瀬は写真、郄橋はイラストと、創作意欲が湧くのはどんな瞬間なのか。

郄橋：魅力的な色に出合ったときですね。「北斎ブルー」にも魅了されていて、実はもうすでに自分で絵を描き始めているところです。

続いて永瀬に問いかけると、おもむろに鞄からカメラを取り出し、郄橋に向けてシャッターを切った。

永瀬：まさに今、郄橋さんを撮りたいと思いました。実は現場でも、そういう瞬間は何度もあったんですが、江戸時代の空気のなかにカメラを取り出すわけにもいかなくて。写真館をやっていた祖父の強い思いが伝わる資料を見つけてから、人物を撮りたいという欲望がむくむくと膨らんでいるんです。

郄橋：今、すごくうれしい気持ちになりました。永瀬さんに撮っていただけるなんて本当に光栄です。

映画『おーい、応為』（10月17日公開）

夫と離縁したお栄（長澤まさみ）は、父の葛飾北斎（永瀬正敏）の元へ出戻ると、徐々に浮世絵の才能を発揮し、応為という画号を授かる。愛犬のさくらやよき理解者である善次郎（郄橋海人）の存在に支えられながら、父娘にして師弟という唯一の関係を紡いでいく。