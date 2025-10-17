上田竜也主催フェスに『タイプロ』出身のROIROMが参加も…「悲しすぎる」とファンから賛否の理由

元『KAT-TUN』の上田竜也（42）がプロデューサーを務める音楽フェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』（10月29日〜30日に開催）。

出演アーティストの一部が発表されていたが、公演２日目にtimeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで独占配信）で注目を集めた本多大夢（ほんだ ひろむ・25）と浜川路己（はまがわ ろい・19）が参加することが明らかになった。

『タイプロ』終了後、『ROIROM』という名のユニットを結成した二人だが、今回のフェス登場に対して賛否両論が巻き起こっているという。

ファンが複雑な気持ちになったワケ

『MOUSE PEACE FES.』（通称『マウピフェス』）は、去年10月31日に神奈川県・パシフィコ横浜で第１弾が行われた。今年は東京・国立代々木競技場 第一体育館に場所を移し、上田をはじめ『NEWS』小山慶一郎（41）、『Travis Japan』川島如恵留（30）、『ゴールデンボンバー』鬼龍院翔（41）、『BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE』、『7ORDER』といった、さまざまなメンバーがラインナップされている。

９月28日には『マウピフェス』の公式SNSが、追加ゲストとして１日目に後藤真希（40）、２日目にDream Ami（37）とROIROMが加わると発表した。

「X（旧ツイッター）の告知投稿を見ると、ROIROMの写真に『※コラボコーナーのみの参加となります』と、記載があります。

これを受けてROIROMファンは『コラボコーナーなら新曲のお披露目はしないと思うけど、cHaRm（ROIROMのファンネーム）より先に生のROIROMをお披露目って……悲しすぎる』『私たちcHaRmより先に、ROIROMに会える人がいるのか。なんか、ずるすぎる』『お披露目がマウピフェスって複雑』と、落胆していたんです」（芸能ライター）

ROIROMは『タイプロ』のファイナリストであり、実力を発揮しながらも、timeleszのメンバーからは落選した２人だ。今年２月15日に最終審査の模様が配信された後、本多と浜川が今後どんな道に進むのか、多くの視聴者が気にかけていた。

「彼らはもともと別のオーディション番組で共演していたこともあり、『タイプロ』が終わった後も“何らかの形で一緒に活動してほしい”と願っているファンが多かったようです。そんななか、本多と浜川が５月８日にそれぞれのインスタグラムを更新し、ユニット・ROIROMの誕生を報告しました。

以降、雑誌やテレビなどのメディア露出が続いており、まだCDデビューをしていないユニットとは思えないほど大活躍しています」（前出・同）

そのROIROMは、11月23日に初の単独公演『ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7』を開催することを9月16日に発表。同28日には公式サイトで「ご応募多数につき、追加公演の開催が決定いたしました」とお知らせし、11月23日に２公演を実施するとアナウンスしていた。

単独公演の決定後に『マウピフェス』への出演情報が解禁されたわけだが、ROIROMが参加するのは10月30日の公演とあって、客の前に姿を現すのは『マウピフェス』のほうが先になってしまう。そのため、一部のファンは釈然としないのだろう。

「推しの候補生がいる」と過去に告白

ただ、ROIROMの公式サイトでは『マウピフェス』に関して「オリジナル楽曲の披露はございません」と説明しているだけに、あくまでオリジナル楽曲は自分たちの「debut showcase」まで温めておくようだ。

「一方で、ROIROMと上田の共演を喜んでいるファンも少なくないんです。去年の同フェスにはtimelesz・松島聡（27）が出ていたのですが、MCで『タイプロ』の話題になった際、上田は“推しの候補生がいる”と話していたとか。

そして今年４月、インスタのストーリーズでファンからの質問に答えていた彼は『結局タイプロの推し誰だったの？？』との問いに対し、『言うの忘れてた ロイくんだっけ 沖縄の子』と、告白したんです」（同）

これらの経緯を知っているファンたちは、ROIROMの『マウピフェス』出演を受けて、

〈上田くん、推しがロイくんだってことを教えてくれたけど、まさか今年の『マウピフェス』に出るとは！ すごい世界！〉

〈あとから上田くんの推しがロイくんだったとわかって、『マウピフェス』に呼んでくれないかなと思ってたら、さっそく叶うとは……〉

〈上田くんがロイくん推しってことは知っていたけど、こうやって事務所関係なく声かけてくれて、共演が実現するのは本当にうれしい〉

と、大感激していた。

「『マウピフェス』の２日目には、ジャニーズJr.（現ジュニア）の元メンバーからなるユニット『7ORDER』も参戦します。キャスティングはプロデューサーである上田の希望も反映されているといい、7ORDER・諸星翔希（30）に会った際、自ら直接オファーをして出演が決まったそうです。ROIROMも、上田が熱望して今回の共演につながったのかもしれませんね」（同）

当日、上田はROIROMらとどんな絡みを見せるのだろうか？