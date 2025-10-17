「カジュアル苦手」な40・50代へ！【ハニーズ】秋冬のスタメン候補♡「上品ニット」

「カジュアルってどうしても苦手……」という40・50代は意外と多いもの。手抜きに見えたり、若作りっぽく見えるのが不安だったりと、年齢を重ねるほどラフな服にハードルを感じる人も少なくありません。そんな大人世代におすすめなのが、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「上品ニット」。きれいめ派でも無理なく取り入れられ、デイリーにもお出かけにも頼れる一枚が見つかるはずです。

配色デザインがアクセントになり簡単しゃれ見え！

【GLACIER lusso】「配色クルーネックニット」\3,980（税込）

公式オンラインストアで「スッキリ見える大人の上品ニット」と紹介されているこちらは、顔まわりをきれいに見せてくれそうなクルーネックと控えめな配色ディテールが魅力。シンプルながらも印象に残るデザインで、オン・オフ問わず着回せそうな一枚です。ウォッシャブル機能付きでお手入れが簡単なのもうれしいポイント。

ボウタイ × パール風ボタンできれいめシーンにも映える一枚

【ハニーズ】「ヒアルロン酸配色ボウタイニット」\2,980（税込）

顔まわりをパッと華やかに見せてくれそうな、ボウタイとパールビーズ風ボタンがポイント。公式オンラインストアによると素材にはヒアルロン酸加工が施されており、「しっとりソフトな風合い」なんだそう。体のラインを拾いにくそうな絶妙なゆとりや、ほどよいボリュームがある袖がミドル世代にうれしいポイント。オフィスや子どもの行事など、きれいめな場面にも活躍してくれそうです。

ちょうどいい甘デザインでシンプルコーデを大人可愛く更新

【ハニーズ】「スカラップニット」\2,980（税込）

ほんのり甘さがほしい40・50代におすすめなのが、首元と袖口のスカラップがポイントの一枚。控えめな可愛らしさで大人の装いにもなじみやすく、配色のアクセントが着こなしに奥行きを与えてくれます。デニムなどのカジュアルアイテムも上品に見せてくれそうなので、シンプル派の “脱・地味見え” にも効果的な予感。

ゆるシルエットと袖ボタンで体型カバーと華やぎを両立

【ハニーズ】「ドルマンニット」\2,980（税込）

ゆったりとしたドルマンスリーブに、袖口と裾のリブでメリハリをつけたデザインが魅力。体のラインを拾わず自然にカバーしてくれそうです。ボートネックが顔まわりのすっきり見せに貢献し、ゴールドボタンが手元に上品なきらめきを添えてくれるのも高ポイント。カジュアルからきれいめまで着回しの幅が広く、デイリーの頼れる存在となるはず！

