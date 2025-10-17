期間中にブライダルリングを成約するとオリジナルギフトプレゼント！ハリー・ウィンストン「2025年11月 ブライダルフェア」

“キング・オブ・ダイヤモンド”と称されるハリー・ウィンストンが、2025年11月7日(金)から11月16日(日)までの期間限定で、日本全国のサロンにてブライダルフェアを開催します。

期間中にブライダルリングを成約すると、お祝いの品としてオリジナルギフトがプレゼントされます！

ハリー・ウィンストン「2025年11月 ブライダルフェア」

開催期間：2025年11月7日(金)〜16日(日)

開催場所：日本全国のハリー・ウィンストン サロン

特典：オリジナルギフト (期間中にブライダルリングを成約した方)

タイムレスで優雅なデザインが魅力のハリー・ウィンストンのブライダルリング。

ブランドが独自の基準で厳選した最高級のダイヤモンドと、比類なきクラフツマンシップによって仕上げられています。

今回のブライダルフェアでは、「トリスト・ワンロウ・バンドリング」をはじめとする、世界最高峰の輝きを放つリングの数々を実際に手に取って確かめることができます。

また、フェア期間中にブライダルリングを購入された方には、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトが用意されています。

フェア期間中は混雑が予想されるため、来店予約がおすすめです。

予約は、お近くのハリー・ウィンストン店舗、またはクライアントインフォメーションにて受け付けています。

世界中の花嫁が憧れる、ハリー・ウィンストンの輝き。

特別なフェア期間に、一生を共にする運命のリングを見つけられる絶好の機会です。

ハリー・ウィンストン サロンで開催される「2025年11月 ブライダルフェア」の紹介でした。

