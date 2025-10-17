【孤独のキネマ】

おーい、応為

タイトルの「おーい、応為」は葛飾北斎が娘のお栄に「おーい、筆！」「おーい、飯！」と命じていたことにちなむ。本作はそのお栄の半生を描きながら、巨星・葛飾北斎の反骨ぶりを活写している。

北斎（永瀬正敏）の娘お栄（長澤まさみ）はある絵師のもとに嫁ぐが、かっこうばかりの夫の絵を見下したことで離縁となり、父のもとに出戻ってくる。2人は父娘にして師弟だ。

描きかけの絵が散乱したボロボロの長屋で始まった二人暮らし。やがて父親譲りの才能を発揮していくお栄は、北斎から「葛飾応為」という筆名を授かり、一人の浮世絵師として時代を駆け抜けていく。

美人画で名を馳せる絵師であり、お栄の良き理解者でもある善次郎（郄橋海人）との友情や、兄弟子の初五郎（大谷亮平）への淡い恋心、そして愛犬のさくらとの日常。

嫁ぎ先を飛び出してから二十余年。北斎とお栄の父娘は、長屋の火事と押し寄せる飢饉をきっかけに、北斎が描き続ける境地の富士へと向かうのだった……。

葛飾北斎が登場する映画といえば昨年のヒット作「八犬伝」（曽利文彦監督）が記憶に新しい。その4年前には柳楽優弥主演の「HOKUSAI」（橋本一監督）が公開された。古くは樋口可南子の大胆ヌードが話題になった「北斎漫画」（1981年、新藤兼人監督）がある。葛飾北斎は映画人にとって格好の題材なのだろう。

なぜ北斎は面白いのか。素人考えで言えば、やはり西洋美術にも影響を及ぼした高度な画力だろう。次に90歳までひたすら描き続けたその執念。当時の90歳は無類の長寿だったが、それでも北斎は「あと10年、5年の命があれば本当の絵師になれたのに」とさらなる長寿を求めた。単に生き長らえたかったのではなく、作画に新たな方向性を見出し、さらなる追究を望んだのだ。

本作にも登場するが、大名からの作画の依頼をきっぱりと断る痛快さも北斎の魅力なのかもしれない。とにかく絵になる絵師なのだ。

娘が父に抱いていたのは愛情か、憎しみか

物語は、お栄が夫に見切りをつけて父の薄汚れた長屋に転がり込む場面から始まる。新しい恋に破れた娘は父の姿に刺激を受けて作画を再開させる。紙屑だらけの一室で父娘は腰を曲げてひたすら自分の絵を描く。その姿はさながらライバルのせめぎ合いである。

父は娘の才能を認め、娘は父を尊敬している。しかし両者は愛情も敬意も口にしない。それどころかお栄は父を「おまえ」呼ばわりし、伝法な物言いで会話する。母こと（寺島しのぶ）は「おかあさん」と呼び、しおらしく接するが、父には傍若無人だ。

お栄は吉原に通い、遊女をじっくりと観察。彼女たちの働きぶりを絵にする。見事な筆致。反目しても、カエルの子はカエルなのである。

本作の大森立嗣監督はこう語っている。

「応為という女性は北斎（鉄蔵）の娘で、北斎と生活を共にした。絵の才能は抜群だった。彼女の描く美人画は伸びやかで美しく、北斎は自分よりいいと言った。だが残されている作品は数少ない」

かくしてお栄は再婚することなく、父北斎の面倒を見続ける。時には旅に随伴し、老父の衰えた足を支えるのだ。

彼女が父に抱いていたのは愛情なのか、それとも憎しみなのかわからない。われわれがスクリーンを通じて目にするのは2人の天才がわきめも振らず絵筆を走らせる姿だ。122分に渡って父と娘の相克が続き、龍は天に昇る。圧巻である。（全国公開中 配給：東京テアトル、ヨアケ）

（文=森田健司）