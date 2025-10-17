【山粼武司 これが俺の生きる道】#37

「ガルベスと牛乳で仲直りしよう」…大豊泰昭さんの提案を断固拒否してそれっきり

1996年5月1日、巨人戦で勃発したガルベスとの大乱闘で試合は32分の中断。俺とガルベスは仲良く退場となった。

当時、俺の考えの根底には「外国人に日本の野球をナメられたくない」という強い思いがあった。プロの世界で多くの外国人選手を見てきたが、日本の野球をナメていると感じる瞬間が何度もあった。態度が悪い、全力疾走をしない、球団や首脳陣に文句……。そういう選手にはより一層「負けたくない」と思った。

俺はどちらかといえば、売られたケンカを買っちゃうタイプかもしれない。

当時、星野仙一監督は俺のことをこう言っていたという。

「外国人に向かっていく。今の野球でそんなことができるやつ、誰がいる？日本そのものが米国に弱いのに。俺だって名古屋の大将や。江戸城の大将にケツを引いたらみんなが見ている。選手の手前、引けんだろう。だから行くんだ」

外国人選手にも向かっていける俺だから、星野監督にも盾突いたのかもしれない。もっと従順だったら、あともう100本ホームランを打って、名球会に入れたかもしれん。性格なんて直らんなあと思う。

乱闘から1カ月後、ガルベスとの「再戦」がやってきた。6月1日、東京ドームでの巨人戦。初回、1死満塁の場面で打席が回ってきた。2球目が俺の手首に当たって押し出し死球。このときも当てられたが、満塁の状況で故意じゃないのは明らか。スタンドからのヤジは凄かったけど、矛を収めた。

俺とガルベスは7月のオールスターに初めて選ばれた。当時は3試合。同じベンチに入ったが、言葉を交わすことはなかった。

球宴の試合前、一緒に出場していた同僚の大豊泰昭さんが「あの牛乳を持って仲直りしに行こうよ」と話しかけてきた。「あの牛乳」とは、ガルベスが出演していたCMの牛乳。俺との乱闘劇がきっかけで、血の気が多くて怒りっぽいイメージが定着したのか、CMに抜擢された。「カルシウムブソク、シテイマセンカ？」というセリフを覚えている人もいるだろう。

でも、俺は「アイツと話すことなんか何にもない」と、大豊さんの提案を断固拒否。その後も、ガルベスとの雪解けが訪れることはなかった。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

