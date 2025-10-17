セント レジス ホテル 大阪が、15周年を彩る、気品と輝きに満ちた「クリスマススイーツコレクション 2025」を展開。

キャロライン・アスターの優雅な感性を受け継ぎ、聖夜にふさわしいダイヤモンドのきらめきを纏ったケーキや焼き菓子が、クリスマススイーツとして登場します☆

セント レジス ホテル 大阪「クリスマススイーツコレクション 2025」

クリスマスケーキ予約受付期間：2025年11月15日（土）〜12月20日（土）

クリスマスケーキ受取期間：2025年12月23日（火）〜12月25日（木）

その他商品の店頭販売期間：2022年11月15日（土）〜12月25日（木）

販売場所：セント レジス ホテル 大阪 ブラッスリー「RÉGINE（レジーヌ）」1F

営業時間：11:30〜19:00 ※受け渡しは21:00まで

予約・問い合わせ：セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659（10:00〜19:00）

セント レジス ホテル 大阪が、 2025年11月15日より、2025年のクリスマススイーツの予約・販売をスタート。

伝統と創造が響き合う、この冬だけの特別なスイーツとともに、ラグジュアリーなフェスティブシーズンを愉しめるラインナップになっています！

121年にわたるセントレジスの伝統と、2025年に開業15周年を迎えたセント レジス ホテル 大阪。

節目の年にふさわしく、2025年のクリスマスはアスター夫人が愛したダイヤモンドの輝きからインスピレーションを得たスイーツコレクションが用意されます。

「クリスマスショートケーキ」は繊細なスポンジに瑞々しい苺を重ね、ダイヤモンドのように澄んだ輝きを放つクリームが、上品な甘さとともに口の中でほどけるおいしさ。

芳醇な熟成ウイスキーとヴァローナ社チョコレートの深みが響き合う「ノエルミレジーム」は、静かな夜に煌めく宝石のように、大人の味覚を優しく包み込みます。

「エクラ・ドーレ」は、マンダリンとシャンパンの華やぎを纏ったムースに、リンゴのコンポートとホワイトチョコレートムースが重ねてあります。

さらに、スパイスと蜂蜜の香りが優しく調和する「ジンジャーマンクッキー」や、クリスマスの伝統菓子「シュトーレン」なども登場。

「シュトーレン」は、白ワインに漬け込んだ7種のドライフルーツとローストしたナッツを使い、やさしい甘さの白あんを包み込んでいます！

冬の光のように、やわらかに煌めく焼き菓子たちは、華やぎの季節を穏やかに彩る存在。

ペストリーシェフが丹精込めて仕立てたスイーツの数々は、聖夜のテーブルに気品と歓びを添え、宝石のようにきらめきます☆

クリスマスショートケーキ

上から時計回り：完熟苺タルト、エクラ・ドーレ、クリスマスショートケーキ、ノエルミレジーム

価格：5,800円(税込)

サイズ：12cm

繊細なスポンジと芳醇な苺、ダイヤモンドの輝きを思わせる純白のクリームが織りなす、洗練されたクリスマスショートケーキ。

軽やかさの中に奥行きを秘めた味わいで、ペストリーシェフの技とこだわりが映し出されたシグニチャーケーキです！

エクラ・ドーレ

サイズ：18cm

価格： 8,800円(税込)

フランス語で「黄金のきらめき」を意味するクリスマスケーキは、繊細な層が調和を生み出す逸品。

マンダリンとシャンパンの華やぎを纏ったムースに、リンゴのコンポートとホワイトチョコレートムースが重ねてあります。

リングを思わせる優美なフォルムに雪の結晶や彩りのオーナメントを飾り、宝石を散りばめたリースのような煌めきを放ちます☆

ノエルミレジーム

価格：8,000円(税込)

サイズ：17.5×11×7cm

「ノエルミレジーム」はフランス語で「特別なヴィンテージ」を意味し、マロンムースとチョコレートムースを重ねた、芳醇な大人のためのクリスマスケーキ。

マロンムースは、グレンフィディック15年の熟成ウイスキーに漬け込んだマロンが散りばめられています。

チョコレートムースは、フランス・ヴァローナ社のチョコレートで仕立てた、濃厚な味わいです。

ウイスキーシロップを染み込ませた三層のスポンジが深みを支え、聖夜の贈り物のような端正なフォルムが華やぎを添えます☆

完熟苺タルト

価格：17,500円(税込)

サイズ：21cm

※2025年12月23日-12月25日 各日10台限定

発酵バターとスペイン産マルコナアーモンドのクリームで香ばしく焼き上げたタルト生地に、セント レジス ホテル 大阪オリジナルの卵で仕立てた、濃厚なカスタードクリームを重ねたタルト。

瑞々しく甘みの深い完熟苺「京の雫」をふんだんに飾り、金箔が艶やかさをいっそう引き立てます。

艶やかな煌めきでクリスマスを優美に飾る、厳選素材が織りなす至高の一品です！

ジンジャーマンクッキー

価格：1枚 850円(税込)

スパイスの芳香と蜂蜜の優しい甘さが調和する、クリスマスらしい人型クッキー。

首元に添えた銀のきらめきとダイヤのボタンが、聖夜にさりげない輝きをもたらします☆

マンディアンショコラ

価格：6枚入り 1,000円(税込)

フランス・ヴァローナ社の上質なチョコレートを使った「マンディアンショコラ」

オレンジピール・ピスタチオ・クルミ・ヘーゼルナッツ・アーモンドをあしらい、シルバーのアラザンで華やぎを添えます。

ひと口ごとに異なる食感と風味が広がり、まるで宝石を散りばめたような華やかさを宿しています！

スノーボールクッキー

価格：9個入り 1,000円(税込)

雪の結晶を思わせる白い輝きを纏った、アーモンドのスノーボールクッキー。

ほろりとほどける口どけとやわらかな甘さが、心をほどくような温かな余韻を残します☆

クリスマスクッキー缶

価格：170g 3,240円(税込)

色とりどりのクッキーを、クリスマスオーナメントをイメージさせる華やかな形で焼き上げた「クリスマスクッキー缶」

リンツァークッキーや抹茶サブレ、ツリー型レモンクッキーなど、個性豊かな8種類をクリスマス限定デザインの缶に詰め合わせた心躍るコレクションです。

小さな宝石箱を思わせるひと缶に、喜びが詰まっています！

シュトーレン

左：シュトーレン、右：クグロフ

価格：3,500円(税込)

サイズ：18cm

香り高い7種のドライフルーツを白ワインに漬け込み、ローストしたナッツとともに練り込んだ生地で、やさしい甘さの白あんを包んだシュトーレン。

仕上げにオリーブオイルと砂糖をまとわせ、粉雪のように仕上げた軽やかな味わいにしています。

控えめなスパイスが素材の風味を引き立てる、洗練されたシュトーレンです☆

クグロフ

価格：1,200円(税込)

サイズ：直径 11cm× 高さ9cm

チョコレートの豊かな香りを閉じ込めた生地にチョコチップを散りばめ、アーモンドスライスで軽やかに仕上げたクグロフ。

王冠のような華やかさで、祝宴のテーブルをひときわ輝かせます！

クリスマスギフトボックス

「シュトーレン」「マンディアンショコラ」「スノーボールクッキー」に、華やかな「バラのフィナンシェ」を詰め合わせた特別なギフトボックスもラインナップ。

白ワインに漬け込んだドライフルーツをたっぷり練り込んだ「シュトーレン」は、粉雪をまとったような軽やかさで、クリスマスの伝統を静かに物語ります。

上質なチョコレートにナッツやドライフルーツをあしらった「マンディアンショコラ」は、一粒ごとに異なる表情を見せ、宝石のような煌めきを宿した存在。

冬の訪れを感じさせる「スノーボールクッキー」は、雪の結晶のような可憐さです☆

バラの花をかたどった「フィナンシェ」は、花弁の一枚一枚に光を宿したかのように、華やかな存在感を放ちます！

ひと箱の中に多彩な味わいと輝きが織りなす物語を閉じ込めたギフトボックスは、大切な方への贈り物としても、自身へのご褒美としてもふさわしい逸品。

ダイヤモンドのように永遠の美しさを感じさせる、優雅なクリスマスの余韻を届けてくれます☆

聖夜にふさわしい、気品と輝きに満ちたケーキと焼き菓子を展開。

セント レジス ホテル 大阪の「クリスマススイーツコレクション 2025」は、2025年11月15日より予約および販売スタートです！

