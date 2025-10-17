タレントマネジメントシステム「カオナビ」を展開する株式会社カオナビと、全国に社会保険労務士ネットワークを持つ株式会社ブレインコンサルティングオフィスが業務提携を発表しました。

両社は社会保険労務士の専門的知見を活かし、企業の人材活用や人事労務の高度化を支援し、タレントマネジメントの普及を共同で推進していきます。

カオナビ・ブレインコンサルティングオフィス 業務提携

近年、人的資本経営の重要性が高まるなか、企業には人材データを活用した戦略的なマネジメントが求められています。

しかし、データの収集・管理・活用の仕組みを整えるには多くの課題があり、特に中小企業では十分に進んでいないのが現状です。

今回の業務提携は、こうした背景のもと、人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士のネットワークと、「カオナビ」が持つテクノロジーを組み合わせることで、企業の持続的な成長に貢献することを目的としています。

社労士ネットワークを通じた「カオナビ」の普及・導入支援

企業の人事労務分野に深い知見を持つ社会保険労務士を通じて、中小企業を中心にタレントマネジメントの普及を図ります。

中小企業でも扱いやすいシンプルな機能を持つ「カオナビ」の展開を、ブレインコンサルティングオフィスが運営する全国の社労士ネットワークを通じてサポートしていきます。

人事データ活用に関するサポート体制の構築

タレントマネジメントシステムを導入しても、収集した人事データをどう管理・分析すればよいか分からない、という課題が生じがちです。

この点について、人事労務のプロである社会保険労務士が相談やアドバイスといったコンサルティングを行うことで、システム導入後の効果的な活用を支援します。

専門的知見とのシナジーで課題解決を促進

タレントマネジメントによって洗い出された課題に対し、社会保険労務士が持つ専門的知見を活かしたソリューションを提供します。

例えば、「管理職研修」や「コンプライアンス研修」といったスキルアップ支援や、人事評価制度の構築・運用サポートなど、顕在化した課題を解決するための具体的な施策を実施。

これにより、システムとコンサルティングのシナジーが生まれ、タレントマネジメントの効果的な実施を強力に推し進めることができます。

今回の提携により、中小企業は専門家のサポートを受けながら、自社に最適な形でタレントマネジメントを導入・活用することが可能になります。

テクノロジーと専門的知見の融合が、企業の“はたらく”を未来へと導きます。

株式会社カオナビと株式会社ブレインコンサルティングオフィスの業務提携の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業の人材活用や人事労務の高度化を支援！カオナビ・ブレインコンサルティングオフィス 業務提携 appeared first on Dtimes.