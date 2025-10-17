期間限定で映像や音声が公開！ACC「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

一般社団法人 ACCは、国内最大級のクリエイティブアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の全9部門における「総務大臣賞／ACCグランプリ」ほか各賞を決定しました。

応募総数2,263本の中から選ばれた、今年のクリエイティビティを象徴する受賞作品を紹介します！

ACC「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

応募期間：2025年6月2日(月)〜6月30日(月) ※一部延長あり

応募総数：2,263本

贈賞式：2025年11月13日(木) 13:30〜

会場：大手町三井ホール (東京・千代田区)

※贈賞式は一般の方も事前申込で参加可能です（申込多数の場合は抽選）

テレビ・ラジオCMから、あらゆる領域のクリエイティブを対象とする日本最大級のアワード「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」。

2025年度は、さまざまな業界の第一線で活躍する延べ114名の審査委員による厳正な審査を経て、全9部門の入賞作品が決定しました。

全入賞作品は公式サイトで公開されており、一部作品は2025年12月26日正午までの期間限定で映像や音声が公開されています。

フィルム部門 Aカテゴリー(テレビCM)

広告主：赤城乳業

商品名：ソフ

題名：なぜか上さま篇

広告主：大塚製薬

商品名：ボディメンテ

題名：「THE DAY #C105」

フィルム部門 Bカテゴリー(Online Film)

広告主：三井住友銀行

商品名：Olive

題名：「通帳の人」シリーズ

フィルムクラフト部門

広告主：カネボウ化粧品

商品名：KANEBO

題名：I HOPE.希望の美容液／I HOPE.希望

ラジオ＆オーディオ広告部門 Aカテゴリー(ラジオCM)

広告主：大日本除虫菊

商品名：ムエンダーシリーズ

題名：「思春期スケッチ」シリーズ

マーケティング・エフェクティブネス部門

広告主：石川県庁

キャンペーン名：大震災における最新リアルタイム情報発信戦略〜石川県庁の1年半〜

ブランデッド・コミュニケーション部門

Aカテゴリー(プロモーション/アクティベーション)

広告主：金龍製麺

作品名：道頓堀 金龍のしっぽ Project

Bカテゴリー(ソーシャルインフルーエンス)

広告主：BMSG

作品名：【BMSG×ちゃんみな】ガールズグループオーディション「No No Girls」プロジェクト

Cカテゴリー(デジタル・ソーシャルクラフト)

広告主：日本電信電話

作品名：IOWN×Perfume

PR部門

推進主体：BMSG

タイトル：【BMSG×ちゃんみな】ガールズグループオーディション「No No Girls」プロジェクト

デザイン部門

広告主：日本視覚障害者柔道連盟

作品名：VISIONGRAM

メディアクリエイティブ部門

タイトル：PLAY THE PRESERVATION - 遊べば遊ぶほど保全が進む-

媒体社：Epic Games

広告主：長崎市

クリエイティブイノベーション部門

タイトル：HERALBONY Art Prize

応募団体：ヘラルボニー

今年のクリエイティブシーンを象徴する、多種多様なアイデアと表現が詰まった作品がグランプリに輝きました。

一般社団法人 ACCの「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の紹介でした。

