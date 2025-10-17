五感で楽しむ「てしごと」の魅力！KOSHIGAYAてしごと市 2025
一般社団法人越谷市観光協会は、マーケットイベント「KOSHIGAYAてしごと市 2025」を2025年11月9日に開催します。
越谷市役所横の葛西用水ウッドデッキを会場に、クラフト作品やフード、ワークショップなど、五感で楽しむ「てしごと」の魅力が詰まった一日が楽しめます。
KOSHIGAYAてしごと市 2025
開催日時：2025年11月9日(日) 10:00〜15:00
開催場所：葛西用水ウッドデッキ(越谷市役所横)
入場料：無料
越谷市内を中心に活躍する作り手やクラフト作家、飲食店など61店舗が集まるマーケットイベント。
作品や商品だけでなく、作り手本人に直接会えるのが大きな魅力です。
素材の選び方や制作過程のストーリーを聞きながら、作り手と使い手が心を通わせる特別な時間を過ごせます。
クラフト
陶器、木工、布小物、アクセサリー、ガラス細工など、想いがこもった温かいクラフト作品が勢揃いします。
地域作家の手による一点物の作品の中から、お気に入りの一品を見つけることができます。
フード
焼き菓子、コーヒー、パン、カフェご飯、お惣菜、季節野菜など、美味しくてやさしい越谷のフードが集まります。
地元の農産物やこだわりの手作り料理を、川辺の気持ち良い空間で味わうことができます。
ワークショップ
小さなお子さまから大人まで、家族みんなで楽しめる手作り体験やワークショップも実施されます。
ものづくりの楽しさを気軽に体験できる貴重な機会です。
野菜＆植物
毎日の食卓や暮らしを彩る、新鮮な野菜や植物も並びます。
越谷近郊の農家や園芸作家による旬の野菜、無農薬野菜、ハーブ苗、観葉植物、ドライフラワーなどを楽しめます。
ミュージック
イベントを心地よく彩る生演奏も楽しめます。
「ケセランパサラン / Keseran Pasaran.」と「Paniyolo」の2組のアーティストを迎え、心豊かなひとときを体感できます。
てしごと市の楽しみ方
作り手との会話を楽しみながらのショッピングや、川辺でのピクニックなど、様々な過ごし方ができます。
ヒト、モノ、コトとの出会いを通して、新しい明日へのエネルギーをもらえる一日です。
葛西用水ウッドデッキで開催される「KOSHIGAYAてしごと市 2025」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 五感で楽しむ「てしごと」の魅力！KOSHIGAYAてしごと市 2025 appeared first on Dtimes.