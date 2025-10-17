“ぶひ可愛さ”を心ゆくまで楽しめる！BACON 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」

株式会社BACON(べーこん)は、鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」を、2025年11月14日から11月16日までの3日間、ルクア大阪にて開催します。

シリーズ開始10周年を記念する今回は、新作グッズや限定イベントなど、“鼻ぺちゃ愛”あふれる内容でお届けします！

BACON 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」

入場料：800円(税込) ※3歳以下は入場無料

開催期間：2025年11月14日(金)〜11月16日(日)

開催場所：ルクア大阪 ルクア 9階 LUCUAホール (大阪市北区梅田3-1-3)

営業時間：10:30〜20:30 ※最終日のみ19:00閉場

フレンチブルドッグやパグ、シーズーなど、鼻の短い犬種“鼻ぺちゃ犬”に特化した合同写真＆物販展「鼻ぺちゃ展」が、シリーズ開始10周年を記念して大阪で開催されます。

話題のプロ写真家からSNSで人気のアマチュアカメラマンまで、総勢43組のクリエイターが集結。

生の写真だからこそ伝わる、濃密な“ぶひ可愛さ”を心ゆくまで楽しめるイベントです。

10周年を記念した特別な出展者たち

10周年を迎える本展には、SNSで話題のクリエイターたちが再集結！

おっとり優しいイングリッシュブルドッグの「ぬたろう」や、つぶらな瞳がキュートな「つぶ」、ペキニーズの仲良しコンビ「まめこむ」などが登場します。

さらに、旅するフレンチブルドッグ三姉妹「たらこ×ぴーたん×てんしんはん」が大阪会場に初参加するほか、初期から本展を支えてきた人気クリエイター「juntowa」や「シモンSimon」も参戦し、会場を盛り上げます。

特別イベント 幸池重季「あうんのてんぽ」出張ブース

シーズー漫画「あうんのてんぽ」の作者でありイラストレーターの幸池重季氏による来場イベントが3日間限定で開催されます。

イベント当日は、幸池氏本人との交流が楽しめるほか、AUNITEMのグッズを5,000円以上購入された方を対象に、選べる大阪限定アイテムがプレゼントされます。

開催時間は各日11:00〜16:00の予定です。

来場者特典＆SNSキャンペーン

来場者特典として、鼻ぺちゃ犬の口元をフォーカスしたユニークなデザインの「ぺちゃ犬になれる！」ポストカードが先着・数量限定でプレゼントされます。

さらに、会場の様子を撮影し、ハッシュタグ「#鼻ぺちゃ展」を付けてSNSに投稿すると、幸池重季氏描き下ろしの10周年記念ステッカーがもらえるキャンペーンも実施されます。

10周年記念 限定＆新作グッズ

グッズコーナーには、10周年を記念した大阪限定グッズや新作アイテムが勢ぞろいします。

「AUNITEM」からは2026年新作カレンダーが登場するほか、「せいこせんせい」の愛らしいイラストグッズ、「hanachobiko」のパグカレンダーなど、注目のアイテムが多数ラインナップ。

大阪初登場となる「vie kitahara」のキーホルダーなど、ここでしか手に入らないグッズも見逃せません。

10周年を記念した特別な「鼻ぺちゃ展」。

SNSで人気のクリエイターたちの作品に癒され、限定グッズを手に入れるチャンスです。

鼻ぺちゃ犬たちの愛くるしい世界観に浸れる3日間を楽しめます。

ルクア大阪で開催される、鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025 in 大阪」の紹介でした。

