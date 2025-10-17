「外資系銀行に勤めている…俺はプロだから大丈夫」マッチングアプリで知り合った30代女性に結婚ちらつかせ500万円騙し取った疑い　44歳男を逮捕

マッチングアプリで知り合った30代女性から500万円を騙し取った疑いで、男が逮捕された。男は外資系勤務を名乗り「高金利で運用できる」と結婚を示唆して入金させたという。男は「返済後に投資するつもりだった」と否認。警視庁は余罪を捜査している。

マッチングアプリで外資系装い…高金利投資を勧誘

東京・深川署で16日午前8時前、カメラが捉えたすぐに顔を伏せた男は、鵜沢武彦容疑者（44）だ。

マッチングアプリで知り合った30代の女性から、500万円を騙し取った疑いで逮捕された。

鵜沢容疑者と女性がアプリで出会ったのは、2023年のことだ。鵜沢容疑者はプロフィールに「外資系金融機関に勤めている。仕事一筋だったので独身です」と掲載していた。

出会いから1カ月、鵜沢容疑者は女性と交際関係となると「外資系銀行に勤めている俺しか使えないアプリを使うから金利が高い。俺はプロだから大丈夫」とウソの投資話を持ちかけたという。

「返済後に投資を」容疑を否認

その上で「いつ子どもができてもいいと思っている」などと結婚をちらつかせ、現金500万円を騙し取った疑いが持たれている。

調べに対し、鵜沢容疑者は「500万円は交際していた複数の女性から借りた金の返済にあてたが、返済が済んだら投資しようと思っていた」と容疑を否認している。

警視庁は、金を騙し取られた女性が他にもいるとみて、余罪を捜査している。

（「イット！」10月16日放送より）