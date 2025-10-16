とちぎテレビ

さくら市の警察署を訪れた男２人の車のトランクから男性の遺体が見つかった事件で逮捕された２人のうち１人に暴行し、金を奪った疑いで１６日、少年６人が逮捕されました。

警察はこの強盗傷害事件が死体遺棄事件の発端になったとみて調べを進めています。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、宇都宮市と鹿沼市に住む会社員や高校生などの１７歳と１８歳の少年６人です。

６人は、死体遺棄の疑いで既に逮捕されている無職の野本 直希容疑者２３歳に対し、９月１３日午前３時頃、宇都宮市西原町のパチンコ店の駐車場で、集団で暴行を加え、現金およそ５万５千円を奪った疑いが持たれています。

この事件の３日後に、さくら警察署を車で訪れ、１８歳の少年の遺体を遺棄したとして、野本容疑者ら男２人が逮捕されています。

６人と亡くなった１８歳の少年は知人関係で金品目的の強盗傷害事件の共犯者と見られ、少年らは野本容疑者と面識はなかったということです。

警察は６人の認否について明らかにしていません。

野本容疑者は当時１人で少年らと何らかのトラブルがあったとみられます。

警察は、野本容疑者の供述などからこの強盗傷害事件が死体遺棄事件の発端になったとみて捜査を進めています。