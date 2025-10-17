

岡田武史氏と工藤勇一氏が、新しい時代のリーダー像について対談しました

【写真】岡田武史氏と工藤勇一氏が語り合いました

過去のロールモデルが通用しない時代になっている今、リーダーに求められるのは従来のトップダウン型・ボトムアップ型を超え、仲間と共に並走しながら進む新しいリーダーシップの形――「キャプテンシップ」です。

これを提唱するのが、サッカー日本代表監督として数々の偉業を成し遂げ、現在愛媛・今治の地で新しい「教育×地方創生」の形に挑戦する岡田武史氏と、岡田氏と共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める工藤勇一氏です。

2人の経験と試行錯誤を通じて到達した「不確実な時代に求められるリーダー像」について語り合った『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を一部抜粋し再構成のうえお届けします。今回はビジネスパーソンの「管理職に魅力を感じない」という悩みにお2人が答えます。

「リーダーを目指さない自分の未来」を想像してみる

Q、自分も含め、同世代には管理職になりたくない人が増えている気がします。リーダーは損な役回りじゃありませんか?



2023年に日本能率協会マネジメントセンターが行った調査によると「管理職になりたくない」と答えた一般社員は77.3%。一方、パーソル総合研究所が2022年に18の国や地域を対象に行った調査でも、「管理職になりたい」と答えた日本人の割合は19.8%と最下位だったそうです。



現場のリーダーと言える管理職になりたいと考える人が減っている傾向について、お2人はどう思いますか?（30代）

岡田：僕が監督から経営者になって、会社で研修制度の整備が必要だと痛感した出来事がありました。ある社員のサッカーコーチを「アカデミーダイレクター」（育成部門を統括する責任者）という役職に任命したのです。

本人は現場のコーチとしては優秀で、性格もいい人間なのですが、コーチを評価する側になったプレッシャーでとうとうある日、会社に来られなくなってしまった。

「彼は管理職に向いていなかったのか」と思ったけれど、それですませてしまっていいのだろうか、と。結局、彼に「管理職とはどういうことか」を教えていなかったのだと、反省したのです。

岡田：監督時代は、選手全員のノートを作って「この選手をこうしたい」「今日はこういう声をかけた」「こういう練習を指示した」など、一人ひとりのことをじっくりと考えていたのに……。社員に対しても、それと同じくらい考える必要があることに気付かされました。

この調査に答えた人たちの声で一番大きかったのは、「自分には向いていない」だったそうですね。その理由として、今いる会社の上司や先輩たちの働く姿があまり良い状態に見えない。給料がすごく上がるわけでもないのに、上と下に挟まれて、仕事の量も責任も増える。だったら現場の一スタッフとして働いていた方がいい、と。

こういう言い方をすると今の人たちには嫌がられるかもしれないけど、昔も、管理職は上と下との板挟みで大変でした。でも、そこを乗り越えて上に行けば給料が増える、大きな仕事ができるといったわかりやすい魅力があったから、多くの人が頑張れていた。

当時も「管理職にずっといればいい」と思っている人は、そんなにいなかったと思うのです。そのあたり、今の若い人はいろいろと満たされていて欲望が少ないのかもしれない。

「カッコいいリーダーが見当たらない」から

工藤：学校という職場は、管理職になっても給料がそれほど大きく上がるわけではありません。そういう意味でも、管理職になろうという気持ちがある教員も少ないのかもしれない。でも、お金の面とは別に、やっぱり最近の傾向として若い人たちの近くに、「カッコいいリーダーが見当たらない」のだろうと思います。





例えば、岡田さんの会社には、東大を出て大手銀行に入社して、ニューヨーク支社に赴任という華々しいキャリアから、給料が4分の1になるのもいとわず転職してきた社員の方がいるそうですが、その原動力はきっと、岡田さんというリーダーの存在でしょう。

自分で言うのも何ですが、今、僕の周りにもリーダーを目指す20代、30代の教職員が多くいます。だから、「リーダーになりたくない」と考える人が増えているとしたら、それは身近に理想像として描けるリーダーが減ってきているからかもしれませんね。

岡田：工藤先生は、いつ頃「校長になろう」と思ったのですか?

工藤：30代後半、37、38歳の平教員の時だったと思います。当時、僕はとても荒れた学校にいました。その時、2つの理由から校長になろうと思ったのです。

1つめの理由は、荒れた学校を平の教員が変えるには、学年主任、教頭、校長と上を動かしていかなくてはいけなかったためです。実際に多くのことを働きかけましたが、とにかくとても手間がかかります。だったら、「校長になって自分でやろう!」と、そう思いました。

2つめの理由は、「このままリーダーを目指さなかったら、校長になろうと思わなかったら、50歳になった時、どうなっているんだろう」と想像した時、40代で校長になる人もいる中、50歳の一教員として自分より若い人間に使われる。それ自体はかまわない。

でも、「この人にはとてもじゃないけどついて行けない」と感じる人がリーダーだったらどうだろう、と考えたからです。

リスペクトできない上司の下で働けるか

岡田：たしかにリスペクトできない上司、リーダーはいますよね。





工藤：そういう校長の下でしっかり働けるだろうかと想像した時、「自分には無理だ」と思ったのです。

自分がリーダーであれば自分の責任ですが、尊敬できない人間がリーダーをやっていて、そのマネジメントに従って何かをやらなければいけないとなったら、僕は「あの人はおかしい」と文句ばかり言っている側になってしまうかもしれない。その自分はあまりにもカッコ悪い。そう思ったのです。

37歳当時、僕の2人の息子は中学生と小学生。彼らに「お父さんは学校から帰ってくると仕事の文句ばっかり言ってる」と思われてしまうのは絶対にイヤでした。父親としてとてもカッコ悪い。息子たちに誇れる父親でいたかった。

岡田：その気持ち、わかります。人は愚痴や不満を聞いても元気にはなれませんからね。僕も、自分がどんなにつらい目にあっても、家庭を暗くしたくなかった。家族は明るく幸せであってほしいですよね。

工藤：ビジネスパーソンの生き方として、リーダーの文句を言うより、自分がリーダーとして文句を言われる方がまだいい。自分の思うことをきちんとやり、その責任を取れる仕事をやりたい。それが「校長になろう」と思った時の正直な気持ちです。

今の若い人たち、この調査に答えた20代、30代の働く人たちがどういう日々を過ごしているか、僕にははっきりとは分かりませんが、もう少し年齢を重ねて40代、50代になっていくと「人生は一度しかないんだ」という思いが強くなっていきます。

僕より3歳年上の岡田さんが次々と新しい挑戦を続けているのを見ていると、自分が少し恥ずかしくなります。僕もまだまだ「こんなもんじゃダメだ」と勇気をもらっています。

（岡田 武史 ： 元サッカー日本代表監督、株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長、学校法人 今治明徳学園学園長）

（工藤 勇一 ： 元横浜創英中学・高等学校校長）