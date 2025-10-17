9月27日よりチリで開催されているU-20ワールドカップ2025は、3位決定戦と決勝を残すのみとなった。決勝のカードはアルゼンチン代表VSモロッコ代表だ。



モロッコはA代表が2022カタールW杯でベスト4に入るなど躍進を遂げており、今回のU-20W杯の結果を見れば育成も順調のようだ。



U-20モロッコは15日に行われた準決勝でフランスをPK戦の末撃破したが、注目を集めたのがモロッコのPK対策だ。まずモロッコはGKヤニス・ベンチャウシュが先発したものの、64分に負傷で交代することに。代わりに入ったのは第2GKのイブラヒム・ゴミスだが、そのゴミスは延長後半終了間際に第3GKのアブデルハキム・メスバヒと交代。メスバヒがPK戦要員となっていて、結果的にモロッコは1試合で3人もGKを使ったことになる。





Off the bench and into action!



Super El Mesbahi saves the day!#U20WC | #LegendsInTheMaking pic.twitter.com/yrj05Fsv0v — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 16, 2025

この作戦は見事ヒットし、メスバヒは相手の6人目キッカーとなったジリアン・ヌゲサンのPKをストップ。これでモロッコの決勝進出が決まった。スペイン『SPORT』によると、負傷交代することになったベンチャウシュは「ゴミス、メスバヒに感謝したい。彼らがいなければこのゲームには勝てなかった。スタメン、ベンチに関わらず、モロッコには非常に優秀なGKがいることを証明できた。バグイ（GKコーチ）にも感謝する。彼のおかげで僕たちはこのレベルに達することが出来たんだ」とGKチーム全員での勝利を強調している。交代枠が増えていることもあり、PK戦に向けて専門のGKを用意する戦略も重要になってくるかもしれない。モロッコは育成年代から短期決戦の勝ち方を身につけつつあり、世界レベルの強豪へと進化を続けている。