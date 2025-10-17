「Francfranc 青山店」がリニューアル！ここでしか買えない限定リボンマグや最旬インテリア空間は要チェック
2025年10月17日（金）、インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」の旗艦店である、東京・南青山の「Francfranc 青山店」がリニューアルオープン。
多彩なインテリアコーディネートを展開する、ライフスタイル提案型の店舗として生まれ変わりました。一足早く「Francfranc 青山店」に足を運んだisutaエディターが、お店の様子をレポ。
従来の店舗から変化した点や、ここだけの限定グッズなどをご紹介します！
東京「Francfranc 青山店」がリニューアルオープン
全国に155店舗（アウトレット店舗を含む）を構える、インテリアブランド「Francfranc」。それぞれの店舗の役割を見直す上で、旗艦店の「Francfranc 青山店」をリニューアルオープンしたそうです。
青山点が目指すのは、Francfrancならではの多彩なコーディネートを通じ、一人ひとりの感性に寄り添ったスタイリングとの出会いを、より一層楽しんでもらえる空間。
インテリアを中心としたライフスタイルを提案することにより、“心の高鳴り”を感じてほしいといいます。
入り口正面には、リニューアルを象徴する巨大モニュメントがお出迎え。リボンを紐解くようにワクワクする、そんな高揚感を表現しているそうですよ。
外観の柱のカラーは、イベントによって変化するというから、季節ごとのエントランス演出にも注目です。
※写真は青山店
なお、同日に首都圏の地域旗艦店「Francfranc 新宿サザンテラス店」もリニューアル。
国内随一の商品ラインナップを誇る豊富な商品数に加え、リビングルーム・ベッドルーム・バスルームなど、生活の流れを意識した回遊型の店内に進化したといいます。
「Francfranc 青山店」だけの限定グッズは見逃せない
リニューアルオープンを記念して、「Francfranc 青山店」だけの限定グッズも展開。
記念マグとトートバッグが登場しています。
「【青山】リニューアル 記念マグ」（税込500円）は、店舗の外観をモチーフにした、リニューアル記念の限定マグカップ。
Francfrancのデザイナーが手描きで仕上げた、特別なイラストがあしらわれています。
カラーはグレー／ホワイトの2色展開。
シリーズ累計販売数が約7万点を突破したという、「リボン」シリーズからマグの限定カラーもお目見えします。
青山点では、『グレー』の「リボンマグ」（税込1500円）を展開。大人っぽい色味だから甘くなりすぎず、食卓にも馴染みそうですよ。
さらに、リニューアルへのメッセージをデザインした限定トートバッグ「【青山】リニューアル記念トート」（税込1500円）もラインナップ。
新宿店では、それぞれのカラー違いアイテムが登場しているので、ぜひそちらも併せてチェックしてみてくださいね。
まるでショールームみたい！シーン展開が拡大
今回のリニューアルにあたり、大きく変わったのがディスプレイ。インテリアを使う場面が想像しやすいよう、ライフスタイルのシーン再現エリアが増えています。
従来は14シーンだったところ、リニューアルを経て18シーンへ拡大。エレガントな雰囲気やモダンな印象の部屋など、さまざまなディスプレイが楽しめますよ。
実際にコーディネートされた空間を見ると、よりアイテムの利用イメージが湧いてきそうですよね。
大きな家具の使用イメージだけでなく、クッションや雑貨などのディスプレイも参考になるかも。
お部屋づくりに悩んでいる人は、何かヒントを得られるかもしれません。
なお、青山店には店舗限定の専用タブレットを設置。簡単な質問に答えるだけで、おすすめのコーディネートを提案してくれるんです。
インテリア迷子な人や、店員さんに話しかけるのが苦手…という人は、ぜひ試してみて。
さらに店舗には、インテリアに精通したプロ「FIS（Francfranc Interior Stylist）」が常時いるとのこと。インテリアに困った際は、プロのアドバイスを聞くこともできますよ。
インテリア相談は、事前の予約がおすすめ。当日の店舗状況により、その場で受付可能な場合もあるそうです。
かわいいショッパーもゲットしちゃお！
店舗リニューアルを記念して、青山点と新宿サザンテラス店限定では、店舗の外観と店舗にゆかりのある区の花をデザインした限定ショッパー（税込20円）も登場中。
青山店には港区の花「薔薇」、新宿サザンテラス店には新宿区の花「つつじ」を上品にあしらっているそうです。
ショッパーの配布は期間限定で、クリスマス頃までを予定しているとのこと。ギフトを贈る際にもぴったりだから、ぜひゲットしてくださいね！
Francfranc 青山店
場所：東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル 1F/2F
営業時間：11:00〜19:00
公式サイト：https://francfranc.com/
公式Instagram：@francfranc_official
