◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で２点リードの９回からリリーフ登板し、３者凡退で完璧に抑えた。本拠地からは「ローキ！」「ローキ！」と朗希コールの大歓声がわき起こった。

先頭ボーンは三遊間への深い打球となったが、ベッツが華麗なジャンピングスローで遊ゴロ。６番フリリックは、内角直球で遊飛に打ち取ると、続くダービンは空振り三振で締めた。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。ドジャースは３連勝を飾り、２年連続ＷＳ進出に王手を掛けた。

佐々木はリーグ優勝決定シリーズ第１戦では、２点リードの９回にマウンドに上がるも、２アウトを奪ったが、２四球と１安打で１点を失って降板。マイナーを含めて９度目のリリーフ登板で初めて失点し、救援失敗に終わった。前回の最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だったが、この日は再び１６０キロ台の速球を披露し、圧巻の投球で“リベンジ”を果たした。

試合後に会見に臨んだ佐々木は前回の球速低下については「体調面は問題なかったので。ただ、自分の気付かないところで、投球フォームが崩れていったというか、ちょっとずれがあったと思うので、そこに気づけないまま、こうなってしまった。何かしらずれがあってそうなった」と分析。この日は圧巻の１３球で９回を３者凡退で締め、PS３セーブ目を挙げ、「今回は、前回登板から今日までの期間でピッチングコーチと話してうまく練習して今日はできたのかなと思います」とうなずいた。