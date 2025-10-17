◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

今季メジャー最高勝率のブルワーズは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦でドジャースに敗れて３連敗。ワールドシリーズ進出に向けて後がなくなった。これまでメジャーの７試合制のポストシーズンで０勝３敗となった場合は４１チーム中４０チームが敗退。今シリーズの突破率は２・４％と追い込まれた。

オープナーとして第１戦に続いて先発した救援左腕アシュビーが１番大谷に三塁打、２番ベッツに適時二塁打を浴びた。１回途中から登板した怪物新人ミジオロウスキーが２番手で快投を見せていたが、１―１の６回１死一、二塁からエドマンの決勝打を浴びた。打線もドジャース投手陣の前に１得点と沈黙。今シリーズは３試合で計３得点と厳しい状況だ。

試合後、マーフィー監督は「ジェイク（ミジオロウスキー）は信じられないほどいい投球をしてくれた。私たちに勝つチャンスを与えてくれた」とし、３連敗については「ドジャースは非常に強い。我々も強いけど、まだベストを出せていない」と振り返った。

また、この日は現地午後３時試合開始。グラウンド上は陰ができている部分と日差しでまぶしい部分が混在する難しい条件だった。指揮官は「本当に難しい視覚状況だった。言い訳ではないが、どちらもボールはよく見えなかった。（打席からも）非常に見づらい状況で多くの三振もあった」と嘆いた。