ビスブラ原田、同じ高校だった人気モデル明かす「後輩なんすよ」
お笑いコンビ・ビスケットブラザースの原田泰雅が、16日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）に出演。高校の後輩だったという人気モデルを明かした。
【写真】美しい…！ブラックコーデで登場、原田の”後輩”
ヘアスタイル激変させる「前髪ぱっつんチェンジ」企画に登場。“見届け人”として、モデルで俳優の中条あやみが登場した。
原田が登場すると、共演者は「いいじゃないですか」「迷惑系YouTuberが改心したみたいな」「カリスマ性も」「爽やかさが増してます」などと絶賛した。ナインティナインの矢部浩之が「中条さん、（原田が）登場のとき、めちゃめちゃ笑ってた」と指摘すると、原田は「中条さん、高校の後輩なんすよ。東住吉高校」と告白。中条は爆笑をなんとか抑えながらも「え！そうなんですか？」と驚き、ナインティナインの岡村隆史は「先輩がここまでやりました！」と盛り上げていた。
