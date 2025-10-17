10月15日に開幕した大相撲ロンドン公演。会場は満員御礼のほか、現地メディアも大きく取り上げるなど盛り上がりを見せています。

【映像】阿炎がアビイ・ロード横断

16日のイギリスの新聞各紙は前日に始まったロンドン公演の様子のほか、横綱・豊昇龍関がビッグベン周辺を観光した様子や、ビートルズのアルバムで有名な「アビイ・ロード」の横断歩道を渡る阿炎関らの写真などを掲載しています。

「初日の観客はマナーがすごい良かったですし、塩をまいた瞬間と四股を踏んだ時の歓声はすごいなと思いましたね」（横綱・大の里）

2日目の公演前に横綱・大の里関は、立行司の第39代木村庄之助とともにトークイベントに参加しました。立行司は行司の最高位にあたり、横綱の取り組みなど結びの一番を裁きます。

「横綱の相撲は1日の締めくくりですので、そこは引き締めて土俵を裁いていきたいと思います」（第39代木村庄之助）

「毎日裁いてもらうことは非常に贅沢ですし、一番、庄之助さんから懸賞金もらう時が一番うれしいです」（横綱・大の里）

大相撲ロンドン公演は20日まで続きます。（ANNニュース）