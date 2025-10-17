【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第３戦で大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がブルワーズ（中１位）を３―１で破って３連勝とし、２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手をかけた。

１番指名打者で出た大谷は一回、先制点につながる右翼線三塁打を放って４打数１安打。佐々木が九回から登板し、１回無失点でセーブを挙げた。

打撃の調子を上げようと、調整方法を変えて前日に屋外でフリー打撃を行ったドジャースの大谷。ロバーツ監督は「ポストシーズンで緊張感が高まっている中で、自ら適応しようとした。素晴らしいこと」と、その姿勢を評価していた。

一回、成果が早くも出た。左腕アシュビーに追い込まれてからの５球目、外角低めのスライダーに腕を伸ばし、最後は右手１本でうまく拾った。打球は右翼線へ。右翼手が処理をもたつく間に、一気に三塁を陥れた。ポストシーズンでは自身初の三塁打。続くベッツが初球をとらえて二塁打を放ち、大谷は先制のホームを踏んだ。

自身への厳しい攻めが続く中、１番打者として「ムーキー（ベッツ）、テオ（Ｔ・エルナンデス）にしっかりといい形でつなげるのが基本的な役割」と話していた通りにチャンスを作り、流れを引き寄せた。２点リードの九回は佐々木が三者凡退に抑えて３連勝。２年連続のワールドシリーズまで、あと１勝に迫った。（帯津智昭）