【HG 1/144 01ガンダム】 2026年1月 発送予定 10月17日12時 予約受付開始 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「HG 1/144 01ガンダム」の予約受付を本日10月17日12時に開始する。2026年1月に発送を予定し、価格は2,420円。

アニメ「機動戦Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するモビルスーツ「01ガンダム」がHGシリーズの新商品として発売される。白と黒の機体カラーを成形色で再現し、頭部は新規造形で立体化。ビーム・ライフルやハイパー・バズーカといった武装が用意され、付属のハンドパーツと組み合わせて様々な状態を表現できる。

HGシリーズでは「HG 1/144 赤いガンダム」をはじめとした様々な機体が立体化されており、「01ガンダム」もラインナップに加わる形となる。

HG 1/144 01ガンダム

発売日：2026年1月

予約受付開始日：10月17日12時

価格：2,420円

スケール：1/144

(C)創通・サンライズ

