「ガンダム ジークアクス」より「HG 1/144 01ガンダム」が本日10月17日12時に予約開始
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてプラモデル「HG 1/144 01ガンダム」の予約受付を本日10月17日12時に開始する。2026年1月に発送を予定し、価格は2,420円。
アニメ「機動戦Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するモビルスーツ「01ガンダム」がHGシリーズの新商品として発売される。白と黒の機体カラーを成形色で再現し、頭部は新規造形で立体化。ビーム・ライフルやハイパー・バズーカといった武装が用意され、付属のハンドパーツと組み合わせて様々な状態を表現できる。
HGシリーズでは「HG 1/144 赤いガンダム」をはじめとした様々な機体が立体化されており、「01ガンダム」もラインナップに加わる形となる。
