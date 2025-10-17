TXT、“日本の大物アーティスト”との共演SHOTにファン大興奮！「推し×推し」「エグいです」【PHOTO】

日本を代表するロックバンドL’Arc〜en〜Cielのボーカル・HYDEが、K-POPを代表するグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）と対面した。

【写真】HYDE、人気K-POPアイドルと“仲良しSHOT”

HYDEは10月16日、自身のインスタグラムを更新し、「Come see my show, cuties」というメッセージとともにTOMORROW X TOGETHERとの記念写真を公開した。

写真には、中央に座るHYDEを囲むようにTOMORROW X TOGETHERのメンバーたちが並び、仲睦まじくVサインを見せている。TOMORROW X TOGETHERの爽やかなビジュアルはもちろん、年齢を感じさせないHYDEの若々しい姿にも驚きの声が上がった。

このサプライズな出会いは、10月22日にTOMORROW X TOGETHERが日本3rdフルアルバム『Starkissed』をリリースするのに合わせて実現したもので、その収録曲の一つである日本オリジナル新曲『SSS（Sending Secret Signals）』をHYDEが楽曲提供したことがきっかけだと見られている。

この投稿を見たファンからは、「馴染んでるHYDEさんエグいです」「みんなカッコいい」「推し×推しが見れる日が来るなんて」「画面が美しい」「最高すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝HYDE Instagram）HYDEとTOMORROW X TOGETHER

なお、TOMORROW X TOGETHERの日本ニューアルバム『Starkissed』には、HYDEが手掛けた『SSS（Sending Secret Signals）』をはじめ、『Can’t Stop』『Where Do You Go？』などの日本オリジナル曲を含む全12曲が収録される。