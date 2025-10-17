「現役引退から10年」亀田興毅、今後の決意語る。「弱い人間。お酒の力に逃げることもある」吐露も
元プロボクシング世界3階級王者の亀田興毅さんは10月15日、自身のInstagramを更新。今後の決意を語りました。
また、「俺は決して強い人間ではない。むしろ弱い人間。お酒の力に逃げることもある」とも吐露。しかし、「右も左もわからない世界で歯を食い縛ってやってきた。長かったけどようやくマイナスからゼロが見えてきた」「がむしゃらに走ってきた10年。これからの10年は形作る」と今後への決意を明かしています。
ファンからは、「大人！！！！」「これからは最強な人生が訪れるよ」「賛否はあるでしょうが あなたが現役の頃はアンチ含め世間は楽しんだと思いますよ」「自分に正直な人ですね」との声が寄せられました。
亀田さんは「現役引退から10年。マイナスから始まった第二の人生。がむしゃらに前だけを見て走ってきたからあっという間に感じるが、振り返るとそれなりに色んな事があったなぁと」とつづり、1枚の写真を載せています。黒いスーツ姿で腕組みをしているショットです。
現役時代のショットも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している亀田さん。「意外とこのフライパンは曲げやすいって知ってた？」と、現役時代と思われる姿を披露する投稿も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
