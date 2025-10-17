「ミトマだろ！」「理解できない」AFC表彰、久保らを抑えて韓国至宝が受賞で物議！「なぜ選ばれた？」「強盗だ」
現地時間10月16日、サウジアラビアのリヤドで、アジアサッカー連盟が主催する「AFCアワード・リヤド2025」が開催された。
注目されたのが、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される、「アジア年間最優秀国際選手賞」だ。
事実上の「アジアナンバーワン選手」を決める同賞には、日本代表MFの久保建英（レアル・ソシエダ）、韓国代表MFのイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イラン代表FWのメフディ・タレミ（インテル→オリンピアコス）の３人がノミネートされていたなか、イ・ガンインが受賞を果たした。
ただ、パリSGがチャンピオンズリーグを含む４冠を達成したとはいえ、韓国の至宝は主にバックアッパーだった。
そのため、AFCの公式SNSには、「当然の結果だ」「おめでとう」といった声が寄せられた一方で、「ありえない」「理解できない」「ミトマだろ！」「強盗だ」「なぜ選ばれた？」「タレミが値した」といった書き込みも少なくなかった。
こうした表彰では様々な異論が出るのは常とはいえ、ちょっとした物議を醸している。
なお女子部門では、年間最優秀選手に高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）、年間最優秀国際選手に浜野まいか（チェルシー）が選出されている。
