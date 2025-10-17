「アジア年間最優秀国際選手賞」を受賞したイ・ガンイン。(C)Getty Images

　現地時間10月16日、サウジアラビアのリヤドで、アジアサッカー連盟が主催する「AFCアワード・リヤド2025」が開催された。

　注目されたのが、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される、「アジア年間最優秀国際選手賞」だ。

　事実上の「アジアナンバーワン選手」を決める同賞には、日本代表MFの久保建英（レアル・ソシエダ）、韓国代表MFのイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イラン代表FWのメフディ・タレミ（インテル→オリンピアコス）の３人がノミネートされていたなか、イ・ガンインが受賞を果たした。

　ただ、パリSGがチャンピオンズリーグを含む４冠を達成したとはいえ、韓国の至宝は主にバックアッパーだった。
 
　そのため、AFCの公式SNSには、「当然の結果だ」「おめでとう」といった声が寄せられた一方で、「ありえない」「理解できない」「ミトマだろ！」「強盗だ」「なぜ選ばれた？」「タレミが値した」といった書き込みも少なくなかった。

　こうした表彰では様々な異論が出るのは常とはいえ、ちょっとした物議を醸している。

　なお女子部門では、年間最優秀選手に高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）、年間最優秀国際選手に浜野まいか（チェルシー）が選出されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

