「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が17日までにブログを更新。臨時国会での首相指名選挙対応をめぐり、15日に行われた野党3党党首会談に出席した日本維新の会が、自民党との政策協議開始で合意したことについて言及した。

シルクは「史上最悪連立与党が成立か？」とのタイトルを付け、「あ−あ公明さんの方がマシに見えてきたわ。。維新と組むの？高市ハン、、、麻生ハン、ひどすぎん？」と言及。「大阪の選挙区調整もいらんしね。公明ハンが抜けたし障害はなくなったわけね。20日までに決まりそうね。2人足りない分は無所属に頼るか！」と推測した。

維新側が掲げる副首都構想や社会保障改革をめぐっては、「高市ハン。。。副首都擁護みたいなこと言ってたわな。首都の危機管理機能をバックアップする体制を構築するなんてさ。あとは社会保障もさ、、現役世代の社会保障料の負担を減らして、そのかわり医薬品の保険適用を外すあのゲスな財務省大喜び案も賛成。。スパイ防止法も緊急事態条項も賛成やん。。こりゃ決裂せんわ。。」との見方を示した。

そのほか、維新に対する不信感をあらわにし、「こうなりゃ衆院選を早くやってくれ！自維Nをまとめて下野！！次なる地獄が待つ大阪。。。維新のいいようにはさせないよ！大阪府市民なめてるわ。。さすが日本をダメにする政党同士がくっつくなんてね。まあ必然といえばそうなるか」と吐露した。