¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÏ¢Åê¡©Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡× ÅÐÈÄÁ°¤«¤éÂç¡È¥í¥¦¥¥³¡¼¥ë¡É¤Ç°µ´¬Äù¤á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤ËÅÐÈÄ¡££µÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢°µ´¬¤Î»°¼ÔËÞÂà¤Ç£³¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂç´Ñ½°¤¬²øÊª±¦ÏÓ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£º¸Íã¸åÊý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÅêµåÎý½¬Ãæ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¡×¥³¡¼¥ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ïµå¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤ÎÂè£±Àï¤Ç¤ÏµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤º£±¼ºÅÀ¤ÇÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¤â±¦ÏÓ¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥Ü¡¼¥ó¤ÎÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¿¼¤¯¤Ø¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í··â¼ê¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¹¥¼é¤Ç°ÂÂÇ¤òÁË¤ó¤Ç¥¢¥¦¥È¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÂ³¤¯¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤òÍ··â¤Ø¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¡¼¥Ó¥ó¤òÆâ³ÑÄã¤á¤ËÄÀ¤à¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ£Ð£Ó£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é»î¹ç¤òÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ïµ¤Ç÷¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö£Â£Ó¡¡£Î£È£Ë¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡ÖÁ°²ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥ó¤Ç²¡¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤ÈÆ±¤¸£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤òÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²óÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»Ä¤ê¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤ÎÂè£´Àï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÎáÏÂ¤Î²øÊª¤ËºÇ½ª²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ¢Åê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤äÉ½¾ð¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£Ð£Ó¤Ç£¸¾¡£±ÇÔ¡£ÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÆÍÇË¤ò·è¤á¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£