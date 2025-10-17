◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で１６日（日本時間１７日）、マリナーズの９番打者ヒメネスが値千金の逆転２ランを放った。

１点を先取されて迎えた３回無死二塁でフルカウントからの８球目、低めへのスライダーをうまくとらえると、右翼フェンスをギリギリ飛び越え、スタンドイン。今季７本塁打の伏兵の一打で、ブルージェイズが逆転に成功した。その後も２安打と四球で１死満塁とチャンスを広げると、バーショが四球で押し出しとなり、さらに１点を追加した。

先発のシャーザーはメジャー１５年目でレギュラーシーズン４７４先発。今ポストシーズンは初先発で通算２６先発目となり、通算５００先発を達成した。

今シリーズでブルージェイズは本拠で開幕を迎えたものの連敗発進。敵地に乗り込んでの１５日（同１６日）の第３戦でようやく打線が爆発。ヒメネス、スプリンガー、ゲレロ、バージャーの４選手が本塁打を放つなど、１８安打で１３点を挙げて１勝を返した。