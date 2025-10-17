◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で２点リードの９回からリリーフ登板し、３者凡退で完璧に抑えた。本拠地からは「ローキ！」「ローキ！」と朗希コールの大歓声がわき起こった。

先頭ボーンは三遊間への深い打球となったが、ベッツが華麗なジャンピングスローで遊ゴロ。６番フリリックは、内角直球で遊飛に打ち取ると、続くダービンは空振り三振で締めた。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）。ドジャースは３連勝を飾り、２年連続ＷＳ進出に王手を掛けた。

佐々木はリーグ優勝決定シリーズ第１戦では、２点リードの９回にマウンドに上がるも、２アウトを奪ったが、２四球と１安打で１点を失って降板。マイナーを含めて９度目のリリーフ登板で初めて失点し、救援失敗に終わった。前回の最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だったが、この日は再び１６０キロ台の速球を披露し、圧巻の投球で“リベンジ”を果たした。

試合後の主な問答は以下の通り。

―振り返って。

「前回はなかなかいい投球ができなかったので、ゾーンで押して、スピードも戻っていたので、自信持って投げることができました」

―マウンドに向かうまでの心境は。

「不安もあったんですけど、しっかり調整してきたので、そこら辺は初球を投げてみて行けるかなと思いました」

―ポストシーズンでの役割。

「毎回先発ピッチャーが素晴らしい仕事をしているので、その試合を壊さないように、勝てるように、できることは残りのアウトを取ることだけなので、そこに集中してこれからもやっていきたいと思います」

―ＷＳ進出王手。再び９回のマウンドに立つ可能性もあるが。

「しっかり任されたところで力を発揮できるように頑張りたいです」

―連投もありえるが。

「大丈夫です」