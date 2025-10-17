Snow Man目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」クランクイン時の驚き告白「妻夫木さんが抱きしめてくれて」
【モデルプレス＝2025/10/17】Snow Manの目黒蓮が、16日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。自身が出演するTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）のクランクインを振り返った。
「ザ・ロイヤルファミリー」のクランクインが北海道の牧場だったと切り出した目黒は、「インの日ロケバス降りてマイク付けていただいて、もう俺は衣装着てて…。俺はその場所がどんな場所かっていうのを感じたいから現場に早く行っておきたいタイプで、もう行こうと思って現場の方に行ったらもうカメラとかのセッティングが草の中とかにしてあった」と初めての撮影現場入りを振り返った。
「そこで5分くらい周り見たら、妻夫木さんが牧場の馬がいる所の中入る前に俺のことを抱きしめてくれて。そのまま馬の方に歩いて行って、それが（カメラが）回ってるっていう…」と主人公の栗須栄治を演じる俳優の妻夫木聡に突然抱きしめられ、撮影が始まったことを明かし、「妻夫木さんが抱きしめてくれたのが俺にとってのインの挨拶だった」と話した。
ともに出演していた佐久間大介が「え？どういうこと？」とその状況に驚きを表すと、目黒は「『目黒さんインです。よろしくお願いします』みたいなのじゃなく、本当に静かにそのまま入っていった」と説明を付け加え、「お馬さんを驚かせたりとかしないように、一番ストレスのない環境で撮影を徹底してやっているチーム」と撮影の配慮を明かした。
そして、「最初は（馬が）来てくれないから、ちょっと来てくれた時に自分のにおいを嗅がせたりとか安心してもらえるように何回も繰り返して…。そうしたらようやくちょっと長く来てくれる時とかがあって。そうやって徐々に信頼関係をちょっとずつ築いていくっていうリアルな瞬間を切り取ったインの日の撮影だった」と馬とのコミュニケーションについても語った。（modelpress編集部）
【写真】Snow Man目黒蓮を突然抱きしめた大物俳優
