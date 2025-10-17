ドジャース3連勝で2年連続WS進出王手！佐々木朗希 9回三者凡退完璧リリーフ＆大谷翔平 先制点呼び込む激走三塁打



大谷翔平

＜2025年10月16日（木）（日本時間10月17日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

速球派投手たちの共演となったが、勝負強さを発揮した。ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第3戦は要所で得点を重ねたドジャースが3-1で逃げ切った。

ドジャースは先発グラスノー（32）がこの試合も力強いストレートでブリュワーズ打線を力でねじ伏せる投球を披露。すると打線も初回から応えてみせた。

口火を切ったのは大谷翔平（31）。ブリュワーズ先発のアシュビー（27）の低めスライダーを掬い上げると、快速を飛ばして三塁打に。

いきなりチャンスを作ると、続くベッツ（32）はシンカーを叩いてタイムリー二塁打。打者2人であっさり先制し、さらに4番のフリーマン（36）も四球を選び、1死一、二塁のチャンスを作った。

ここでブリュワーズはアシュビーを諦めて、マウンドに大型ルーキーのミジオロウスキー（23）を送った。

201センチの長身から最速164キロのストレートを叩き込んでくる強気な投球で連続三振を奪い、ブリュワーズはピンチを脱した。

ルーキーの奮闘で打線にも気合が入ったか、2回表にブリュワーズはバウアーズ（30）が1死三塁の場面でタイムリー安打を放ち、すぐさま同点に追いついた。

グラスノーとミジオロウスキー、ともにストレートを武器に打者をねじ伏せるパワーピッチャーのため、どちらも3回以降は奪三振を量産。

グラスノーが6回途中まで投げて8奪三振とすると、ミジオロウスキーは5イニングを投げて9奪三振。3回から5回までに許したヒットはお互いゼロという白熱した投手戦となった。

試合が動いたのは6回裏。

スミス（30）がミジオロウスキーから久々の安打を放ち、フリーマンは四球を選んで1死一、二塁の場面でエドマン（30）がセンターへタイムリー安打。ついにドジャースがミジオロウスキーから勝ち越し点を奪った。

ブリュワーズはここでクローザーのウリーベ（25）をマウンドに送ったが、一塁への牽制球で悪送球。ボールが逸れる間に三塁ランナーのフリーマンが還りダメ押しの1点を奪った。

以降、ドジャースはグラスノーを6回2死まで投げさせ、ベシア（29）、トライネン（37）、バンダ（32）と細かい継投でゼロを継続していく。

そして最終回、ドジャースは守護神・佐々木朗希（23）をマウンドへ。3者凡退の完璧リリーフで締めくくり、ゲームセット。ドジャースがリーグチャンピオンシリーズ制覇へ王手をかけた。

明日の試合も制し、ドジャースがワールドシリーズへ向かうか、それともブリュワーズが意地を見せるか。

