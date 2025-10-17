◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルワーズ1―3ドジャース（2025年10月16日 ロサンゼルス）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に1―3で敗れ、0勝3敗で後がなくなった。第4戦は17日（日本時間18日午前9時38分開始予定）に行われる。

パット・マーフィー監督は試合後「大谷は現役でも最高の打者の1人です。彼がどんなスランプにいるにせよ、初回に打ったあの打球はいい球でしたが、結果的に三塁打になり得点になった。彼が完璧にバットを捉えているわけではない場面もありますが、彼は非常に危険ですし、ちょっと調子が悪いように見えても、一瞬で当ててくることがあります」と語った。

初回先頭、左腕アシュビーは外角低めにスライダーをしっかりと制球したが、大谷にバットで拾われて右翼線三塁打となり、先制を許す結果となった。怪物新人の右腕ミジオロウスキーが2打席目、3打席目を抑えたが、1―3の7回2死無走者の場面でも右腕のウリベから左腕のケーニッグに継投して空振り三振に抑えた。

「我々が特別なことをしているわけではなく、非常に注意深く投げているだけ。左投手をできるだけ出すようにしている。左は相手にとって慣れていないから。今、大谷は完璧な当たりを連発しているわけではないが、それでも非常に危険な打者です。そういう選手は一瞬で切り替えてくる。厳しく攻めたり、狙った場所に投げればヒットにならないときもある」と続けた。