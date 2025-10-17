◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）6試合目の登板を果たした。3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、PS3セーブ目をマークした。

8回の攻撃時から力を入れて登板に向けての準備を進め、最終回のマウンドへ。最初の打者・ボーンを96.8マイル（約155.8キロ）直球で遊ゴロに仕留めると、大観衆からは自然発生的に「ロウキコール」が沸き起こった。

大応援の中、続くフリリックを99.4マイル（約159.9キロ）直球で力ない遊飛に仕留め、最後はこの日2安打のダービンをスプリットで三振に斬った。涼しい顔の佐々木と対照的に捕手・スミスが派手なガッツポーズ。右腕はナインとマウンド付近でハイタッチを交わし、勝利の喜びを分かち合った。

この日、米TBSが試合を中継。実況のブライアン・アンダーソン氏は「仕留めた。試合終了だ。ドジャースが勝利した！」と絶叫。

「佐々木が試合を締めくくった！ロサンゼルスが3対1で勝利した。彼らは今ポストシーズンで8勝1敗だ。彼らはこのプレーオフを圧倒的な強さで突き進んでおり、過去9年間で5回目のナ・リーグ優勝まであと1勝となった」と興奮気味に伝えた。