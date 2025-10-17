◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で自身ポストシーズン（PS）初となる三塁打を放って先制のホームを踏むなど4打数1安打。2点リードの9回を佐々木朗希投手（23）が締め、チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。

初回の第1打席、大谷は「オープナー」として先発した救援左腕・アシュビーの外角低めスライダーを上手く拾って右翼線に三塁打。チャンスメークすると次打者・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

1―1の6回1死一、二塁からはエドマンの中前適時打で勝ち越しに成功。この回、敵失もあり2点を奪って3―1とリードを広げた。

投げては先発・グラスノーが5回2/3を3安打1失点、7奪三振と好投。9回は新守護神・佐々木朗希が相手打線を3人で完璧に封じ、ポストシーズン3セーブ目を挙げて試合を締めた。チームは3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で「7戦4勝制のポストシーズンのシリーズで、3勝0敗のチームは41回中40回（97.6%）でシリーズを制した」と紹介。41回のうち、31回はスイープ（4連勝突破）だったという。

0勝3敗からシリーズを突破した唯一のチームは2004年のレッドソックスで、ヤンキースとのア・リーグ優勝決定シリーズで0勝3敗の崖っぷちから4連勝し、ワールドシリーズに進んだ。