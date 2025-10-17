【MLB】ドジャース3ー1ブルワーズ（10月16日・日本時間10月17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷翔平、ヤバすぎる“変態打ち”の瞬間

10月16日（日本時間10月17日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ3回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った三塁打が話題となっている。

1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ブルワーズ先発の左腕アーロン・アシュビーに対し、初球、外角へと投じられた157km/hのシンカーを積極的に振っていって空振りとなると、続く2球目、内角やや低めに投じられた134km/hのスライダーを見送ってこれがストライクとなり、2球でカウント0-2と追い込まれることに。3球目、外角低めを突く157km/hの直球はよく見てカウント1-2、4球目も同じく外角低めを突く157km/hの直球は打ってファウル。

そして勝負の5球目、アシュビーが投じたのはまたもや外角低め、難しいコースを突く135km/hのスライダー。これを大谷は腰を沈めながら、伸ばした右手一本で上手く拾い上げると、低い弾道で飛んだ打球はライト線へと落ち、そのまま転がる長打性のゴロに。ライトが懸命に打球処理にもたつく間に、大谷は俊足を飛ばして一塁に続いて二塁も蹴り、一気に三塁へ。これ以上ない先制の好機を演出することとなった。こうした大谷の“技アリ”の一撃に、ファンからは「ヤバすぎる」「上手い」「変態打ちw」「ピッチャー可哀想」「一打席目からいきなりw」「イチローかよw」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、レギュラーシーズン中もしばしばこうした技アリの一打を放ち、ベンチやファンの期待に応えてきたが、当りそのものが戻り、調子の波に乗りさえすれば、昨季のPSと同様、“手のつけられない状態”になる可能性も。大谷自身はもとより、ベンチにとってもファンにとっても、まずはひと安心といった感のある一打であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images