タレントのGENKING．が17日までにインスタグラムのストーリーズを更新。ショッキングな出来事に落ち込む様子をつづった。

GENKING．は「予期せぬことばかり起きる人生だけど、正直、仕事や自分の人生よりも大切なことに直面しているの」と意味深長に書き出し、「一歩進んで、三歩下がって、もう自分のことなんてどうでもよくなる位祈り 今日も必死に折り鶴を折りながら、生きる毎日。私は、これ以上いったい何を学ぶのだろうね。くだらない喧嘩さえも、今では愛しく思える。この年にして、私は間違いなく人生で初めて、心がポキっと折れてしまったみたい」と胸中を吐露した。

続けて「それでも、折れた心の隙間から優しさと祈りがこぼれてくる。きっとそれが、まだ生きてる証なんだと思う。そんな風に思えるのは今日も何百件も励ましのDMをくれるファンや支えてくれる大切な人達のおかげです。本当にありがとう」とフォロワーへの感謝をつづった。

GENKING．をめぐっては、着圧ウエアブランドと共同開発した商品が、実業家で人気インフルエンサーが手がける商品と酷似しているとの指摘があり、SNS上で問題視されている。今回の投稿はこの騒動を念頭に置いたものと見られる。