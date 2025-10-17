Å·³¤Í´´õ¤ÎÄË²÷Àú¤êßÚÎö¡ª¡ÈÈïµ¿¼Ô¡É³ÑÅÄ¹¸¹¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤°ì¸À¡ã¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ä
Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤¬¡¢¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡È¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤¿¤Á¤È¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ó¥È¥ê¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í´õ»Ò¤¬¼«¿È¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈïµ¿¼Ô¡¦ÄÔËÜÍµÂÀ¡Ê³ÑÅÄ¹¸¹¡Ë¤ËÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤È¿ÏÀ¤ò¤·¡¢Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤µ¤Ã¤½¤¯ÄË²÷¤Ê¼èÄ´¤Ù¥·¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ßÚÎö¡ª
¢¡¡ÖÀè¤Û¤É¤«¤é¤´Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÃÏ²¼¤ËÂçµ¬ÌÏÃßÅÅ»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ´Î¤¤¤ê¤ÎºÆ³«È¯·×²è¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢ºÆ³«È¯¤Î´Ø·¸¼Ô2Ì¾¤¬¥Ú¥ó¥Á¤ÇËÐ»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ËÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÒ»ý¿¿¿Í¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤â²¿¼Ô¤«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µó¶ç¡¢Èà¤Î¼ÂÉã¡¦°ë³¿®¸ã¡ÊÎµÍëÂÀ¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¼èÄ´¤Ù¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¡È¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡É¤¬Î×»þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í´õ»Ò¤é¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ³«È¯¤òÀÁ¤±Éé¤¦´ë¶È¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ò°÷¡¦ÄÔËÜÍµÂÀ¡Ê³ÑÅÄ¹¸¹¡Ë¤¬Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Í´õ»Ò¤¿¤Á¤ÏÄÔËÜ¤ò¸Æ¤Ó¤À¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼èÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÄÔËÜ¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÃßÅÅ»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ê¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Öº£¤µ¤éÃæ»ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´í¸±Í×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤ß¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÄÔËÜ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢»äÊ¢¤òÈî¤ä¤¹¤ä¤Ä¤Ð¤«¤ê¤¬¤¤¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ñ¤Ï½ª¤ï¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤¬¡¢Í´õ»Ò¤ÏÆÍÁ³¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÈà¤ÎÏÃ¤ò¼×¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍ´õ»Ò¤Ï¡¢¡ÖÄÔËÜ¤µ¤ó¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é¤´Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÎÆ°µ¡¤Ïº¸Á«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¡£
¡Ö¹©»öº¹¤·»ß¤á¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ïº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÊ¢¤¤¤»¤Ë¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ëÍ´õ»Ò¤Ë¡¢ÄÔËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È·ã¹·¤¹¤ë¤¬¡¢Í´õ»Ò¤ÏÆ°¤¸¤º¡¢¡Ö¤¤¤äÃ±½ã¤Ç¤·¤ç¡£¥Ú¥ó¥Á¤ò¶§´ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¹©»öÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£Ã±½ã¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¡×¤ÈÀú¤êÂ³¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÄÔËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«½Ð¤ëÈï³²¤È»à¼Ô¤ÎÌ¿¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤è¤¤¤è¼«¿È¤ÎÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹¡£Í´õ»Ò¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö»¦³²¤òÇ§¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤Ã¤¿ÄÔËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èºá¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
Èïµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¤Ë¼èÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í´õ»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£