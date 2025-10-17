JRÀ¾ÆüËÜ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤È¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤¬¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡ª¡Ö¤â¤Ï¤äÅ´Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¤Þ¤Û¤í¤Ð¤ÎÂè2ÊÔÀ® “Íªµ×” ¤Ï10/18¥Ç¥Ó¥å¡¼
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤È´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥ê¥æ¡¼¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¤ÈÀìÌç²È¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö¶¦ÁÏ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤òÄÌ¤¸¤ÆÆàÎÉ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÆâ³°Áõ¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¢Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¡¢ÆàÎÉ¤ÎÊª¸ì¤ò¾è¤»¤ë¼ÖÎ¾
ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ÏÂçºå¤ÈÆàÎÉ¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¤Ç¡¢Î×»þ±¿¹Ô¤«¤éÄê´ü±¿¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏÄ´ºº¤äÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶¦ÁÏ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö°ÂÇ«¡×¤È¡ÖÍªµ×¡×¤Î2ÊÔÀ®¤òÀßÄê¡£´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥í¥´¤ä³°Áõ¿§¡¢Æ°¿¢Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¡¢¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡ÁÆàÎÉ´Ö¤ò·ë¤Ö¡Ö°ÂÇ«¡×¤Ï¶â¿§¤ÈÁÉË§¡Ê¤¹¤ª¤¦¡Ë¿§¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼ÖÆâ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍªµ×¡×¤ÏËÏ¤«¤é³¥½Â¿§¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¿¼¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤äÎò»Ë¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÊÔÀ®Æâ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢±èÀþ¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÇ«¡×¤Ï4·î5Æü¡¢¡ÖÍªµ×¡×¤Ï10·î18Æü±¿¹Ô³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
（参考）JR西日本 特急「まほろば」第2編成「悠久」が10/18いよいよデビュー！大阪駅で出発式を開催
´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÅ´Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á
´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÁö¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏ°è¤Î²Ú¤òÎó¼Ö¤Ë½¸¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÃÏ°è¤Î±ï¤ò·ë¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¤Î¿§ºÌ¤È½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Áõ¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Î¼«Á³¤äÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤à²û¤«¤·¤¯¤â¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥í¥´¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë¸÷¤òÅô¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï±èÀþ¤Î¹©·ÝÉÊ¤ä¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷¤ÎÉ¾²Á¡ª
¿³ºº°Ñ°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¡¢¶¯¤¤Êª¸ìÀ¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤ÀÅÀ¤òÉ¾²Á¡£
¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅ´Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤ä¾ÈÌÀ¤Ç°ÜÆ°¤òÂÎ¸³¤ËÊÑ¤¨¡¢¹©·ÝÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ±èÀþÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆ°¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤Å´Æ»Áü¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤È´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤È¾èµÒ¤ÎÁÐÊý¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÀ¤¬¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡ÖÅ´Æ»¤È¤¤¤¦°ÜÆ°¼êÃÊ¡×¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¢Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÎÅ´Æ»´ØÏ¢¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅìÉðÅ´Æ»80000·Ï¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¼ÖÎ¾¡×8000·Ï¡¢¶áÅ´8A·Ï¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÅ´¤Î¾º¹ß¥í¡¼¥×¼°¥Û¡¼¥àºô¤ä»°É©ÅÅµ¡¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢¡¢JRÅì³¤¤È¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¤Î¿·´´Àþ»þ¹ïÉ½¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë