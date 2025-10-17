外為サマリー：一時１５０円００銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識 外為サマリー：一時１５０円００銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識

１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円２３銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円００銭程度のドル安・円高となっている。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円４３銭前後と前日に比べ６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米経済指標が低調だったほか、米地銀を巡る信用リスクの高まりが警戒され、１５０円２１銭まで軟化する場面があった。



前日に米長期金利が一時３．９６％と４月上旬以来の水準まで低下したことで、この日の東京市場は日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行。米地銀不安などから日経平均株価が反落して始まったことも影響し、午前９時１０分すぎには一時１５０円０５銭をつけた。その後は下げ渋っているものの、米中対立への懸念が根強いこともあって戻りは限定的となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７５円８７銭前後と同３０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS