「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、ＩＧポート<3791.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は１５日取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表。営業利益が前年同期比５５．８％減の１億９６００万円となったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



売上高は同３１．６％減の３０億６３００万円で着地。刊行・出版物の部数の伸び悩みで出版事業が減収減益となったほか、前年同期に自社出資１００％作品のライセンス売り上げが一括計上された反動で版権事業も減収減益となった。なお、通期業績予想については従来通り、売上高１５７億７２００万円（前期比８．０％増）、営業利益１７億９２００万円（同２５．７％増）で据え置いている。



出所：MINKABU PRESS