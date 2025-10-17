この記事をまとめると ■4WDは状況で切り替えるパートタイム式と常時駆動のフルタイム式に大別される ■フルタイム式ではセンターデフが前後回転差を吸収し安定した走行を実現する ■機械式やビスカス、多板クラッチ式など多様なセンターデフが進化の要となっている

4WDの区別と仕組みを総ざらい

大まかにわけて、4WD車には2タイプがあることをご存じだろうか。パートタイム4WDとフルタイム4WDである。呼んで字のごとし、パートタイム4WDタイムは暫定的、ある条件下で4WDとなる方式に対し、フルタイム4WDは常時4WD（常に4輪に駆動力が伝わっている状態）で走る方式だ。

4WDのおさらいになるが、パートタイム4WDとフルタイム4WDの違いを構造面から見てみよう。まず、パートタイム4WD方式だが、この方式はエンジン出力がトランスファーを介して前輪と後輪の駆動軸に直接伝えられる方式で、そのままだと常時4WD、つまりフルタイム4WDとなる。

しかし、エンジン出力が直接前後の駆動軸（アクスル）に伝わる状態だと、旋回時に前後のタイヤに回転差（走行距離差）が生じることになる。これは2輪駆動の左右輪間で起こる現象と同じで、左右の駆動輪間で生じる回転差を吸収するためデファレンシャルギヤ（デフ）が設けられている。

では、パートタイム式4WDの場合、前後間で生じる回転差をどうやって吸収するのだろうか？ 答えは、吸収しないのである。もともと4WD方式はパートタイム式ではじまっていて、大きく普及したのは第2次世界大戦中の軍用車、米陸軍のウイリス社製ジープがその発端となっている。路面μが低く不整地走行が主体の戦場で、2WD（2輪駆動、主にFR）の走破能力ではなにかと不都合が生じてしまう。

路面μの低い不整地を問題ともせず走破するには、前後左右4つのタイヤで駆動するほうが2つのタイヤで走る2WDより圧倒的に走破能力は高くなる。高い機動力が要求される戦場で、車両の走りがままならないのは文字どおり死活問題である。

4輪駆動方式のジープは、こうした発想で生まれた車両だが、では、エンジン出力に対して前後軸が直結された4WD方式では旋回時に生じる回転差は問題にならないのか？ これが低μ路ではほとんど問題にならないのである。というのは、前後（厳密にいえば4輪）で生じる回転差は、低μ路ゆえに生じるタイヤのスリップによって問題視しなくてもよくなっているからだ。泥濘路、積雪路、氷雪路などの走行を考えてもらえばわかりやすいと思う。

しかし、タイヤのグリップ力が高くなる舗装路での旋回走行の場合はどうだろうか？ タイヤのスリップが生じにくいため、さすがにこれでは都合が悪い。前後間で生じた回転差は、ギクシャクとしたスティックスリップのかたちで現れる。路面μの高い舗装路走行時は、前後直結状態の4WD方式は都合が悪いのだ。幸い、路面が平坦で高い駆動力が不用な舗装路走行の場合は2輪駆動で走ればよいわけで、もう一方の駆動軸（大半はFR方式がベース）となる前輪軸への出力を切り離せばよいことになる。

いい換えれば、通常は前後を切り離した状態の2WDで走り、高い駆動力が必要になった場合にだけ4WDとなればよいわけで、駆動出力の切り離し（切り替え）によって2WDと4WDを使いわけることからパートタイム4WD方式と呼ばれている。

次第にオンロードにフォーカスした4WDが増えていった

ところが、4WD方式は、車体4角にあるタイヤに駆動力を与えて車体を走らせるため、車両挙動の安定性（スタビリティ）が高くなるという利点、美点があることに気付きはじめることになる。日常ユースの乗用車を4WD化すれば、スタビリティが高くなることで雨天や強風下での高速走行の安定性が大きく増し、外乱に対して運転操作に神経質になることもなく、車両全体でのセーフティマージンをワンランク高くとることができる。

これがフルタイム4WDの発想で、4WDを乗用車の実用メカニズムとして積極的に取り入れる姿勢を見せたのがスバルとアウディだった。では、どうやって4WD化によって生じる前後の回転差に対処したのだろうか。カギは左右輪の回転差処理にあった。

エンジンからの出力を前後輪の駆動軸に伝える途中にデフを配置したのである。もちろん、前後輪軸のそれぞれにも左右間の回転差に対処するデフが設けられているので、前後間に設けられるデフにはセンターデフという名称がつけられた。

ところで、エンジンと前後軸間の駆動力伝達系に配置されるセンターデフだが、いくつかのタイプが考えられ実用化されている。まず、ベーシックなタイプが機械式のセンターデフだ。左右輪の回転差を処理するために設けられたデファレンシャルと基本的に同じ機構で、ベベルギヤとリングギヤの組み合わせによって回転差を処理する機構だ。

同じ機械式でも、プラネタリー（遊星）ギヤを使う方式もある。トルクコンバーターと組み合わせたステップ式変速機のATでも使われるメカニズムで、前後の回転差に対処しながらギヤ比の設定（シングルピニオン式＝サンギヤとリングギヤの歯数比率）によって前後の駆動力配分を変えることもできるものだ。

お手軽という表現もできるが、考え方によってはもっとも合理的な方式がVCU（ビスカスカップリング）式だ。封入したシリコンオイルのせん断抵抗を利用したデファレンシャル機構で、通常走行では機能せず2輪駆動として走らせているが、低μ路などで前後輪間で回転差が生じるとVCUが差動して被駆動輪（大半の場合、FF方式の後輪）に駆動力を伝える方式だ。

動力伝達の反応は瞬時のものではなく、大トルクに向いた方式ともいい難いのだが、ユニットが軽量コンパクト性、低コスト性に優れるため、2WDを簡易に廉価で4WD化できる実用面に優れた特徴をもっている。

逆に、多板式クラッチによって構成されたセンターデフ機構もある。日産スカイラインGT-R（R32型で初採用）が採用したマルチプレート式で、通常は前後0対100の駆動力配分でFRとして機能。しかし、後輪がスリップした場合、そのスリップを検知して前輪に駆動力を伝えるシステムで、前後駆動力配分は0対100から最大50対50にまで連続可変で対応する優れたシステムだ。

もちろん、舗装路走行から低μ路走行にまで対応したシステムだが、成り立ちを考えると舗装路走行で路面状況の変化（ドライ〜ウエット）に対応しながら最大限速く走ることを目的としたスポーツ4WDに向いたシステムと考えてよい。各種センサーを多用、電子制御を活用した高価で複雑なシステムでもある。

現状の4WDシステムを整理すると、クロスカントリー／オフロード4WDに適したパートタイム式と、スタビリティの高さに着目した常時4WD走行のフルタイム式のふたつがあり、パートタイム式4WDがもつ旋回時の前後回転差によるギクシャクした動きの発生を抑えるため、回転差に対処するセンターデフが必要不可欠な装置となっている。