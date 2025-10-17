フィロソフィーのダンス、広瀬香美プロデュースの新曲「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」クリスマスイブにリリース決定
アイドルグループ・フィロソフィーのダンスが、11枚目のシングル「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」を12月24日にリリースすることが決定した。あわせて、12月3日より先行配信がスタートし、新アーティスト写真やリリースイベントの詳細も公開された。
【ライブ写真】『Kohmi EXPO 2025』でのフィロソフィーのダンス×広瀬香美コラボレーションの様子
「結成10周年」「メジャーデビュー5周年」「新体制3周年」と“トリプルアニバーサリーイヤー”を迎えたフィロソフィーのダンス。アニバーサリーイヤー第3弾となる同作では、「ロマンスの神様」などのヒット曲で知られる広瀬香美が作詞作曲、プロデュースを手がけた表題曲「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」を含む、全4曲すべてがウィンターソングとして収録される。広瀬の審美眼と音楽的手腕により実現したコラボレーションで、サウンドと歌詞の随所に“広瀬香美らしさ”が散りばめられたファンキーな楽曲に仕上がっている。
初回生産限定盤には、8月6日に東京・LIVE HOUSE FEVERで開催されたライブ『10th Anniversary Premium LIVE 〜We are Funky Diamonds〜』の映像を収録したBlu-rayと、フォトブックが付属。通常盤を含む2形態での発売となる。
さらに、11月9日の東京・有明ガーデンを皮切りに、全国各地でリリースイベントも実施。対象店舗での購入特典には、メガジャケ、ブロマイド、チェキ、缶バッジ、ポストカードなどが用意されている。
なお、Sony Music Shopでは、26日までの期間限定で予約すると、初回生産限定盤のフォトブックに使用されているソロ写真を用いた直筆サイン入り生写真5枚セットが特典としてプレゼントされる。
また、Juice＝Juiceを迎えて11月6日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催する主催ライブ『Live Synergy 2025 Anniversary Edition』は、ソールドアウトとなるなど、周年イヤーの勢いを象徴する展開が続いている。
【ライブ写真】『Kohmi EXPO 2025』でのフィロソフィーのダンス×広瀬香美コラボレーションの様子
「結成10周年」「メジャーデビュー5周年」「新体制3周年」と“トリプルアニバーサリーイヤー”を迎えたフィロソフィーのダンス。アニバーサリーイヤー第3弾となる同作では、「ロマンスの神様」などのヒット曲で知られる広瀬香美が作詞作曲、プロデュースを手がけた表題曲「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」を含む、全4曲すべてがウィンターソングとして収録される。広瀬の審美眼と音楽的手腕により実現したコラボレーションで、サウンドと歌詞の随所に“広瀬香美らしさ”が散りばめられたファンキーな楽曲に仕上がっている。
さらに、11月9日の東京・有明ガーデンを皮切りに、全国各地でリリースイベントも実施。対象店舗での購入特典には、メガジャケ、ブロマイド、チェキ、缶バッジ、ポストカードなどが用意されている。
なお、Sony Music Shopでは、26日までの期間限定で予約すると、初回生産限定盤のフォトブックに使用されているソロ写真を用いた直筆サイン入り生写真5枚セットが特典としてプレゼントされる。
また、Juice＝Juiceを迎えて11月6日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催する主催ライブ『Live Synergy 2025 Anniversary Edition』は、ソールドアウトとなるなど、周年イヤーの勢いを象徴する展開が続いている。